Rakennusliike Tampereen Taloteko Oy:n 30-vuotisjuhlassa visioitiin valoisaa tulevaisuutta!

Tampereen Taloteko Oy:n keskeiset menestystekijät

Tampereen Taloteko Oy on vuosien saatossa menestynyt keskittymällä asiakaslähtöisyyteen ja korkeaan laatuun. "Yksi suurimmista vahvuuksistamme on kyky kuunnella asiakkaitamme ja vastata heidän tarpeisiinsa," kertoo yrittäjä Riihimäki. "Tavoitettavuus ja nopea reagointi asiakkaiden kysymyksiin ovat meille ensiarvoisen tärkeitä. Meidät voi päivittäin tavoittaa puhelimitse tai sähköpostitse, ja pyrimme vastaamaan yhteydenottoihin nopeasti.

Toinen merkittävä tekijä menestyksessämme on se, että meillä on laaja ja laadukas pintamateriaalien tuotevalikoima. Sisustussuunnittelijamme räätälöi kodit asiakkaan toiveiden mukaisiksi. Tämä yksilöllinen palvelu on saanut paljon kiitosta, ja olemme ylpeitä siitä, että voimme tarjota personoituja ratkaisuja.

Lisäksi, olemme panostaneet merkittävästi rakentamisen laatuun. Tavoitteenamme on, että kaikki projektimme valmistuvat aikataulussa ja ilman virheitä. Tämä sitoutuminen laatuun on ollut yksi tärkeimmistä syistä siihen, miksi asiakkaamme ovat uskollisia ja suosittelevat meitä eteenpäin."

Uskomaton syntymäpäivälupaus

Heikki kertoo myös uskomattomalta kuulostavasta asiakaslupauksesta:- “Tämä lupaus on kirjattuna Tampereen Taloteko Oy:n kotisivuille , www.taloteko.fi, asiakaslupauksiin. Lupaamme ostaa asunnon takaisin kahden vuoden kuluttua, mikäli asiakas ei ole lainkaan tyytyväinen asuntoonsa. Olkoon tämä osoitus siitä, että uskomme omaan tekemiseemme ja teemme sen laadukkaasti”.

Kohti kerrostalomarkkinoita

Uusin rakennushanke As Oy Hervantajärven Hilla-rivitaloyhtiö on jo rakenteilla huippupaikalla Hervantajärvellä ratikkareitin päätepysäkin vieressä. Kun nämä kaksi rivitaloa on rakennettu aloittaa Taloteko rakentamaan As Oy Hervantajärven Karpalo-kerrostalon samalle tontille. https://taloteko.fi/kohteet/as-oy-hervantajarven-karpalo/Pohjatöitä on jo tehty ja piharannus on rakenteilla. Karpalon ennakkomarkkinointi aloitetaan heti ensi vuoden alussa.