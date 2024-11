Remeo ja Suomen Pakkaustuottajat Oy ratkaisevat muovipakkausten kierrätyshaastetta Suomessa

Investoinnit pakkausmuovijätteiden kierrätysteknologiaan valmistuvat Remeon Vantaan kierrätyslaitoksella vuoden 2025 toisen kvartaalin aikana, jolloin SPT:n nykyistä laajamittaisempi muovijätteiden käsittely sopimuksen mukaisesti aloitetaan. SPT suunnittelee strategiansa mukaisesti keskittävänsä kuluttajamuovipakkausten lajittelun ja kierrätyksen suurelta osin kotimaahan. Aiemmin Suomessa ei ole ollut riittävästi laadukasta teollista kapasiteettia käsitellä kotitalouksien muovipakkauksia.

“Olemme iloisia yhteistyön vahvasta lisääntymisestä Suomen Pakkaustuottajat Oy:n kanssa. Viime syksynä alkanut yhteistyömme on opettanut meitä erittäin paljon, sillä olemme vuoden aikana saaneet kerättyä runsaasti dataa pakkausjätteiden koostumuksesta. Tämä data yhdessä muun lajitteluosaamisemme kanssa on toiminut lähtölaukauksena vuonna 2021 avatun kierrätyslaitoksemme jatkoinvestoinneille korkealaatuisen muovin lajittelulle”, kertoo Panu Routasalo, Remeon toimitusjohtaja.

“SPT:llä ja Remeolla on kokemusta toiminnan kehittämisestä ja on hienoa päästä ottamaan seuraava askel yhteistyössämme. SPT toteuttaa pitkäjänteistä strategiaa asiakkaidensa edun mukaisesti ja Remeon rohkea investointi muovin lajittelulaitokseen Suomessa tukee sitä erinomaisesti. Laitoksen kapasiteetti ja kyvykkyydet on suunniteltu toimintamme tarpeisiin riittäviksi, koska SPT:n:vastuulla olevien muovipakkausten määrä on kasvanut reilusti. Voimme lisäksi jatkossa varmistaa kierrätetyn muovin palaamisen raaka-aineena asiakkaidemme käyttöön”, Suomen Pakkaustuottajat Oy:n toimitusjohtaja Pekka Tommola toteaa.

Remeon muovin käsittelykapasiteetti kattaa Suomen kierrätysvajeen

Remeo laajentaa vuoden 2025 aikana muovin kierrätyslaitostoimintaansa. Kun käynnistetyt investoinnit valmistuvat, Vantaan kierrätyslaitoksella on 100 000 tonnin käsittelykapasiteetti muovipakkauksille, mikä lähes viisinkertaistaa tämänhetkisen Suomessa olevan käsittelykapasiteetin.

Lisätiedot:

Panu Routasalo, Remeo, puh. 040 836 2781

Pekka Tommola, Suomen Pakkaustuottajat Oy, puh. 0400 315 841

Remeo on suomalainen kiertotalousyhtiö. Ratkaisemme asiakkaidemme haasteita jätehuollon, materiaalikierron ja raaka-ainehankintojen saralla. Olemme kunnianhimoinen kierrätystoimialan kehittäjä ja hyödynnämme materiaalien lajittelussa moderneinta älyteknologiaa, joka tekee materiaalikierrostamme toimialan tehokkainta. Missionamme on Suomen CO2 -päästöjen vähentäminen kierrätysasteen noston avulla. Remeo toimii Suomessa valtakunnallisesti ja työllistää 450 kiertotalousammattilaista. Liikevaihtomme vuonna 2023 oli 118 miljoonaa euroa. Lisätietoja: remeo.fi

Suomen Pakkaustuottajat Oy on viranomaisen hyväksymä ja maan suurin kaikkien pakkausten tuottajayhteisö, joka edistää aktiivisesti kiertotaloutta sekä pakkausten kierrätettävyyttä ja kierrätystä. Hoidamme yli 4800 asiakasyrityksemme tuottajavastuuvelvoitteet järjestäen pakkausten kierrätyksen kustannustehokkaasti, vastuullisesti ja tavoitteellisesti tehden tiivistä yhteistyötä jätehuollon toimijoiden ja viranomaisten kanssa. Tuemme asiakasyrityksiämme heidän vastuullisuustavoitteissaan. Lisätietoja: suomenpakkaustuottajat.fi