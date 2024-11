Meren koskettamat ja Naraka Topelius-ehdokkaina ja Mintun makuinen murha Arvid Lydecken -ehdokkaana

Topelius-palkinto myönnetään korkeatasoiselle nuortenkirjalle ja Arvid Lydecken -palkinto korkeatasoiselle lastenkirjalle. Kummankin palkinnon saajaksi on ehdolla viisi teosta, ja palkinnot myöntää Suomen lasten- ja nuortenkirjailijat ry.

Raati kuvaa Topelius-ehdokkaaksi valittua Leena Paasion Meren koskettamat -romaania näin:

"Louna on menettänyt äitinsä pienenä. Hän ei muista äitiä ollenkaan, mutta kaipaa tätä. Eräänä päivänä joku on tuonut äidin haudalle tuoreita kukkia. Kuka ja miksi? Elämä Utössä kasvattivanhempien kanssa saa uusia tuulia, kun Louna tutustuu helsinkiläisiin meripartiolaisiin. Hän päättää lähteä lukioon Helsinkiin ja tutustua samalla äitinsä historiaan. Meren koskettamat on koskettava kertomus selviytymisestä, kaipauksesta ja oman tien etsimisestä. Äidin menetyksestä huolimatta Louna on hyvinvoiva nuori, jolla on terve koti ja äitiä korvaavat ihmissuhteet sekä Utössä että Helsingissä. Yhteisöllisyys tuntuu voimakkaana. Toimiva dialogi ja vahvat luontokuvaukset ovat vangitsevia."

Elina Pitkäkankaan Sang-romaanin jatko-osaa Narakaa Topelius-raati kuvaa seuraavasti:

"Dawei lähtee ystävänsä Drayn kanssa pelastamaan veljensä Renin Narakan vankileiriltä. Matka on pitkä ja raskas, ja kun veli lopulta löytyy ei kohtaaminen ole sellainen kuin Dawei oletti. Veli on mukana Rautakapinassa, ja Dawei joutuu miettimään kenen puolella hän on. Väkivalta uhkaa monelta taholta, eikä koskaan voi tietää keneen voi luottaa. Naraka on upeasti kirjoitettu, tiukasti otteessaan pitävä fantasiaseikkailu, duologian toinen osa. Siinä pelastusretki laajenee paljon suuremmaksi tapahtumien ketjuksi, jossa koetaan tunteiden vuoristoratoja. On vihaa ja pettymyksiä mutta myös rakkautta, rohkeutta ja luottamusta. Oma rooli on välillä hukassa, mutta toisten avulla se muovautuu suuntaan tai toiseen. Vahvat siteet ihmisten välillä kantavat yllättävissä tilanteissa."

Arvid Lydecken -finalistina on Mari Luoman Mysteerimestarit Olivia & Icarus -sarjan ensimmäinen osa, Mintun makuinen murha:

"Salapoliisikirjoja rakastava 11-vuotias Olivia asuu Koreilevan Kurjen tyttökoulussa. Hän on yksinäinen ja muiden hyljeksimä. Kun koulussa tapahtuu murha, sitä tulee selvittämään pöyhkeilevä Isac Icarus. Olivia huomaa heti, että julkkisetsivä on enemmän puhetta kuin oikeita tekoja, ja päättää auttaa tätä. Eli siis selvittää tapauksen itse. Mintun makuinen murha on nuoremmille lukijoille sovellettu klassinen murhamysteeri, jossa tarinan lomaan on ujutettu tunnettuja dekkareita. Tarina on perinteiseen salapoliisiromaaniin verrattuna kepeä, mukana on niin huumoria kuin nokkelaa ja näppärää sanailua. Vakavampana vireenä on Olivian kokema vanhempien menetys ja se, ettei lähipiirissä ole välittäviä aikuisia. Etäinen isosetä on hylännyt hänet sisäoppilaitokseen. Olivia on oppinut pärjäämään, ja pääsee nyt näyttämään osaamistaan ihan oikeassa rikosjutussa."

Muut vuoden 2024 Topelius-ehdokkaat ovat:

Mirkka Auvinen: Chibu – Kun silmäripsetkin putosivat

Jukka-Pekka Palviainen: Pidä varasi, Kosonen

Mila Teräs: Iso hyppy

Muut vuoden 2024 Arvid Lydecken -ehdokkaat ovat:

Petra Heikkilä, Mirkka Eskonen: Huolisyöppö

Helena Immonen: Karakalin voima

Johanna Lumme: Matka ikimetsän sydämeen

Sanna Sofia Vuori, Jonna Jylhä: Kaplamak

Ehdokkaat julkistettiin Jyväskylän kirjamessuilla sunnuntaina 24.11.2024.