Vihdoinkin kuivaan silmänpohjan ikärappeumaan on hoito!

Silmänpohjan ikärappeuma on kehittyneissä maissa yksi yleisimmistä näkövammaisuuden aiheuttajista. Suomessa arvioidaan olevan yli 100 000 ikärappeumapotilasta. Näistä potilaista noin 85–90 %:lla arvioidaan olevan kuiva ikärappeuma, johon ei ole aiemmin ollut minkäänlaista hoitoa. 10–15 %:lla ikärappeuman muoto on kosteaa ja siihen on olemassa silmään pistoshoitona annettava lääkehoito, jolla saadaan usein taudin eteneminen pysähtymään ja näkökykyä palautumaan ennen sen äkillistä huononemisesta edeltävälle tasolle. Aiemmin on todettu, että kuivaa ikärappeumaa sairastavista potilaita noin 20–25 %:lla on saatu vitamiini- ja hivenaineyhdistelmillä rappeuman etenemistä hidastavaa vaikutusta.

Ikärappeumassa silmänpohjan keskeisin tarkan näkemisen alue vaurioituu ja johtaa näkemisen häiriöihin. Yleensä keskeiseen näkökenttään voi tulla tumma varjostuma, suorat viivat voivat mutkitella tai vinoutua sekä väri- ja kontrastinäkö heikentyä.

Nyt CE-hyväksynnän saanut LumiTheran Valeda fotobiomodulaatiolaite on kehitetty tuottamaan valon eri aallonpituuksilla silmänpohjan pigmentti- ja aistinsolujen tason aktivaatiota. Virkistäminen tehostaa solujen mitokondrioiden toimintaa ja aineenvaihduntaa kestämään paremmin silmänpohjan voimakkaasta metaboliasta muodostuvaa stressiä.

Hoito tapahtuu yhteensä yhdeksällä hoitokäynnillä 3–4 viikon aikana. Itse fotobiomodulaatiohoito kestää noin 5 minuuttia kerrallaan. Hoito tulee uusia noin 4 kuukauden välein parhaimman tuloksen ylläpitämiseksi.

Uusimpien tutkimusten mukaan 4 kuukauden välein annetut hoidot paransivat näöntarkkuutta keskimäärin noin yhden rivin verran näkötaulumittauksissa vuoden hoitojen jälkeen, kun taas taudin luonnollinen kulku johtaa aina hitaaseen näön heikkenemiseen. Tutkimuksen potilailla oli keskivaikeaksi tai vaikeaksi luokiteltu ikärappeuma. Tämä hoitomuoto on ensimmäinen maailmassa, joka ei pelkästään hidasta taudin etenemistä vaan jolla saadaan jopa näköä paranemaan ja osalla potilaista silmänpohjissa näkyviä muutoksia vähenemään.

Valeda fotobiomodulaatiohoito on nyt käytössä myös Suomessa, vain silmäsairaala ÖGA:ssa, Tampereella.