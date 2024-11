Vietnamista Vuorekseen – Vincenth opiskeli kokiksi unelmiensa maassa ja perusti oman ravintolan

Tiskin takana odottaa lämmin hymy ja iloinen palvelu.

– Asiakkaat ovat olleet erityisen kiinnostuneita vietnamilaisesta suolakahvista. Ja kanacurry on ollut suosiossa, paljastaa tuore yrittäjä, Saigon Vuores -ravintolan omistaja Ngo Duong Mình Nhut (Vincenth).

53-vuotias Vincenth muutti perheensä kanssa Vietnamista Suomeen tämän vuoden helmikuussa. Hän tuli tilauskoulutusopiskelijana Tampereen Aikuiskoulutuskeskukseen opiskelemaan ravintolakokiksi yhdessä 19 muun vietnamilaisen kanssa. Kyseessä on jo toinen Vietnamista saapunut ruokapalvelujen ammattitutkintoa opiskeleva tilauskoulutusryhmä.

Ennen Suomeen muuttoa Vincenth työskenteli Vietnamissa alkoholin maahantuonnissa. Hän oli kuullut Suomesta paljon hyvää ja haki siksi mukaan koulutukseen, kun tilaisuus tuli.

– Halusin, että lapseni pääsevät kasvamaan hyvässä maassa. Se oli pääsyy, miksi halusin Suomeen.

Nyt Vincenth perheineen asuu Tampereella. Lapset käyvät koulua ja ovat toisinaan mukana auttelemassa Vincenthiä ja tämän vaimoa lokakuussa avautuneella ravintolalla.

Tilauskoulutusopiskelijat valmistuvat ja työllistyvät nopeasti

TAKKissa opiskelee tällä hetkellä noin 150 tilauskoulutusopiskelijaa. Vietnamin lisäksi opiskelijoita on Filippiineiltä, Intiasta ja Nigeriasta. Ryhmät opiskelevat eri aloilla.

Ensimmäinen ryhmä vietnamilaisia ravintola-alan opiskelijoita valmistui lokakuun lopussa. 20 henkilön ryhmästä kaksi etsii työtä, kaksi työskentelee osa-aikaisesti ja kaikki loput työllistyivät kokoaikaisiin oman alan töihin.

– Etenkin kokkipuolella tilauskoulutusopiskelijoiden oppisopimukset ovat yleisiä. Työnantajat pitävät heistä harjoittelujaksolla niin paljon, että koulutus muutetaan harjoittelun jälkeen oppisopimukseksi, kertoo Peter Perttula, TAKKin kansainvälisten kumppanuuksien johtaja.

Oppisopimuskoulutuksessa opiskelija on työsuhteessa, josta saa palkkaa.

Molemmissa Vietnamin ryhmissä opiskelijoiden opiskeluajaksi on riittänyt vuosi, vaikka kyseessä on puolentoista vuoden koulutus.

– Tämä on positiivinen signaali, että opiskelijat pystyvät tekemään näyttönsä vuodessa ja valmistumaan etuajassa. Emme edellytä tulijoilta ravintola-alan kokemusta, koska voimme opettaa TAKKissa kaiken kokin ammattiin liittyvän. Yhdistävänä tekijänä opiskelijoilla on se, että he ovat motivoituneita ja haluavat aloittaa uuden uran, kertoo Perttula.

Vincenth on ensimmäinen oman ravintolan perustanut TAKKin tilauskoulutusopiskelija. Hän suorittaa opintoihin kuuluvan harjoittelujakson sekä näytöt omassa yrityksessään. Tukena on mentori, toinen ravintola-alan yrittäjä.

– Tehtävää on paljon, mutta ajattelen niin, että jos yritän parhaani, voin menestyä, Vincenth toteaa.

Kielen ja kulttuurin oppiminen jatkuu työssä

Vincenthin mielestä paras asia TAKKissa opiskelussa on ollut käytännönläheisyys.

– Olen oppinut paljon esimerkiksi erilaisista keittiökoneista. Jos jotain kysyttävää tulee, kouluttajalta saa aina apua.

Alan opintojen lisäksi koulutukseen kuuluu suomen kielen opiskelua. Ennen varsinaisten opintojen alkua opiskelijat opiskelevat viisi viikkoa pelkästään suomea. Sitten alkavat ammattiopinnot, joiden ohessa suomea opiskellaan noin puolen päivän tai päivän verran viikossa.

– Monet oppilaitokset opettavat tulijoille kieltä etäkursseilla lähtömaassa, jotta opiskeluaika Suomessa olisi lyhyempi. Sen sijaan meidän opiskelijamme opiskelevat suomen kieltä paikan päällä Suomessa. Kielen oppiminen etänä ei ole aikuiselle ihmiselle helppoa - täytyy olla fyysisesti luokassa tai työpaikalla, jotta kielen voi oppia, Peter Perttula toteaa.

– Opiskelijan omalle vastuulle jää jatkaa kielen opiskelua valmistumisen jälkeen.

Vincenth on iloinen siitä, että pääsee oppimaan lisää suomalaisesta kulttuurista ja kielestä työnsä kautta. Erityisesti tutuksi tulevat suomalaisten ruokailutottumukset. Hän on huomannut, että esimerkiksi allergeenit on merkittävä suomalaiselle ravintolavierailijalle tarkasti.

– Olen myös huomannut, että kun asiakkaat tilaavat ja saavat annoksensa, he ottavat kuvan ruoasta. Se on hyvä merkki – kukaan ei ota kuvaa ruoasta, josta ei pidä, Vincenth naurahtaa.

Tilauskoulutukset TAKKissa

TAKK järjestää tilauskoulutuksia EU:n ulkopuolisista maista tuleville ryhmille. Pääpaino on sote-, ravintola-, ja puhtauspalvelualoilla. Tavoitteena on kouluttaa työntekijöitä aloille, joilla on pulaa tekijöistä.

Koulutuksen kustannuksiin ei käytetä valtionosuusrahoitusta. Opiskelijat maksavat itse oman koulutuksensa. Yhteistyökumppaneiksi lähtömaista käytetään luotettavia ja vastuullisia toimijoita.

Opiskelijoiden soveltuvuus, motivaatio, lähtötaidot ja englannin kielen osaaminen kartoitetaan pääsykokeilla ja haastatteluilla. Haastatteluissa varmistetaan myös se, että hakijalla on realistinen kuva siitä, mihin hän on tulossa. Opiskelijoita tuetaan kotoutumisessa ja koulutuksiin sisältyy suomen kielen opetusta.