SDP:n Timo Harakka: Orpo haluaa viestitellä Trumpille X:n kautta

SDP:n Paula Werning: Sairaaloiden hoitohenkilöstön irtisanomiset järjenvastaisia – onko hallitus kuullut Suomen hoitajapulasta? 24.11.2024 12:22:30 EET | Tiedote

Hallituksen leikkaukset julkiseen sosiaali- ja terveyshuoltoon näkyvät nyt alueilla, joissa irtisanotaan sairaaloiden hoitohenkilökuntaa. HUS on läpiviemässä massiivisia yt-neuvotteluita, joissa tavoitteena on irtisanoa työsuhde 800 työntekijältä. SDP:n Paula Werning sanoo tilanteen olevan hälyttävä: irtisanomisten vaikutus tulee näkymään suoraan henkilöstön jaksamisessa ja kyvyssä tehdä työtä sen edellyttämällä tavalla. Taatusti myös HUS menettää mainettaan työnantajana. – Suomessa on hoitajapula ja hallitus tekee tässä tilanteessa dramaattiset leikkaukset alueille. Jututin Jorvissa useampaa hoitajaa. Viesti henkilökunnalta on täysin yksiselitteinen. Husin irtisanomiset ovat työmäärään nähden todellakin järjenvastaisia, toteaa Werning. Kuluvalla viikolla Tehy kertoi Husin irtisanomisten käynnistyneen huomattavan lyhyellä varoajalla. Nopeasti kuulemisiin kutsutuilta työntekijöitä on odotettu vastausta esimerkiksi siirrosta tunnin sisällä. Mikäli työntekijä ei ottaisi työnantajan määrää