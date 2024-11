Suomalainen ja kanadalainen yhtiö solmivat maailman ensimmäisen kumppanuuden jokien kalkitukseen ja hiilidioksidin sitomiseen

Suomalainen Forus Oy ja kanadalainen CarbonRun Ltd. ovat ilmoittaneet yhteistyöstä, jonka tavoitteena on hyödyntää suomalaisia jokia hiilensidontaan niiden ennallistamisen ohella. Suomessa monet vesistöt ovat kärsineet liiallisesta happamuudesta, joka johtuu saasteista ja maaperän happamoitumisesta. Tämä on heikentänyt jokien luonnollista toimintakykyä ja monimuotoisuutta. Yhteistyössä Forus tuo Suomeen CarbonRunin innovatiivisen teknologian ja asiantuntemuksen, jotka mahdollistavat päästövähennykset samalla, kun suomalaisia jokia palautetaan luonnolliseen tilaansa.