SSO ja Venner jakavat hyväntekeväisyyskampanjassa jouluksi ruokaa tukea tarvitseville perheille. Tavoitteena on lahjoittaa raaka-aineet noin 4000 terveelliseen ateria-annokseen.

– Haluamme omalla toiminnallamme edistää kotiseutumme hyvinvointia. Tavoitteemme on tällä kampanjalla tuoda jouluksi hyvää mieltä terveellisen ruoan muodossa lähes sadalle perheelle, eli raaka-aineet noin 4000 terveelliseen ateria-annokseen. Kuntien sosiaalitoimet auttavat kohdentamaan Venner-laatikot kaikkein eniten apua tarvitseville ja ruokalaatikot toimitetaan perheille vielä ennen joulua, kertoo SSO:n asiakkuus- ja viestintäpäällikkö Anu Karppinen.

Osallistu kampanjaan lunastamalla S-mobiilin etukuponki 25.11.–6.12.

S-mobiili-sovelluksesta löytyvän ”Lahjoita ruoka-annos” -etukupongin lunastamalla asiakasomistaja aktivoi lahjoituksen, jonka SSO maksaa asiakasomistajan puolesta. SSO lahjoittaa tukea tarvitseville perheille kampanjan avulla ruoka-apua enintään 10 000 euron arvosta. Tämä tarkoittaa jopa 4000 ateria-annosta terveellistä ruokaa.

– Nousseet elinkustannukset luovat monille haasteita arkeen ja ruoka-apu on tänäkin jouluna ajankohtainen ja tarpeellinen lahja. Haastammekin nyt asiakasomistajamme auttamaan kanssamme tukea tarvitsevia ja S-mobiilikupongin lunastaminen on todella helppo tapa osallistua hyvän tekemiseen. Olemme toteuttaneet saman lahjoitushaasteen jo viitenä jouluna ja jo ensimmäisellä kerralla se aktivoi yli 5000 asiakasomistajaa mukaan tekemään pienen hyvän teon, iloitsee Karppinen.

– Vaikuttava yhteistyömme alueen perheiden tukemisessa ennen joulua jatkuu tänäkin vuonna! Pitkäaikaisen kumppanuutemme aikana SSO asiakasomistajineen on mahdollistanut tämän kampanjan täyttyessä yhteensä jopa noin 22 000 ateria-annosta haasteellisessa elämäntilanteessa oleville perheille alueellaan. Venner-ruokalaatikkojen muodossa toimitettu apu tukee perheitä vahvistamaan kestäviä, taloudellisia ruokataitoja, samalla ollen tärkeä tuki ja iloa tuottava lahja joulun aikaan. Yhteistyö SSO:n kanssa on korvaamatonta", kiittää Emilia Järvinen Venneriltä.

Venner-ruokalaatikon mukana perheet saavat ohjeet, joiden avulla laatikosta löytyvistä aineksista voi helposti ja nopeasti valmistaa maistuvaa ruokaa, vaikka yhdessä perheen kesken. Reseptit on koostettu terveellisistä ja edullisista kasvisraaka-aineista. Kampanja tukee osaltaan SSO:n ja koko S-ryhmän vastuullisuusohjelmaa, jonka yhtenä tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä kaikesta S-ryhmässä myydystä ruoasta yli 65 % on kasvipohjaista.

Kampanjan osallistumisohjeet:

Asiakkaalle maksuttoman lahjoituksen voi tehdä S-mobiilissa 25.11.–6.12.2024.

Avaa S-mobiili puhelimestasi ja valitse S-Etukortti-osio > Etuja sinulle > Näytä kaikki

Etsi etulistauksesta ’Lahjoita ruoka-annos’ -kuponki tai hae toimipaikkahausta oma lähikauppasi, eli mikä tahansa SSO:n Prisma, S-market, Sale ja ABC- tai SSO liikennemyymälä.

Avaa kuponki, napsauta ’Näytä myyjälle’ – painiketta, sitten ’Lunasta kuponki’. Voit lunastaa kupongin vaikkapa kotisohvalla istuen.

SSO lahjoittaa lunastettujen kuponkien määrän suhteessa Venner-ruokalaatikoita tukea tarvitseville perheille enintään 10 000 euron arvosta.

Lisätietoja:

SSO, asiakkuus- ja viestintäpäällikkö Anu Karppinen, puh. 044 7705 365

Venner, Emilia Järvinen, puh. 050 560 6086