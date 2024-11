Tila- ja asuntojaosto: Kunnossapidon vuosiohjelmassa panostetaan toimitilojen turvallisuuteen ja terveellisyyteen

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto merkitsi tiedoksi Tilapalvelut-liikelaitoksen lokakuun osavuosikatsauksen ja hyväksyi rakennusten kunnossapidon vuosiohjelman 2025.

Tilapalvelut-liikelaitokselle on kaksi sitovaa tulostavoitetta vuodelle 2024.

Liikelaitoksen vuoden 2024 tulostavoite on 22 milj. euroa ylijäämäinen tulos ennen varauksia. Tulostavoitteen ennustetaan toteutuvan.



Liikelaitoksen talousrakennusinvestointihankkeiden toteutuminen valtuuston päättämän talousarvion sekä taloussuunnitelman investointiohjelman aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti. Investointiohjelmaa on toteutettu tavoitteen mukaan mutta hankekohtaisia poikkeamia on jonkin verran. Tavoitteen ennustetaan ajoitussyistä alittuvan 14,8 milj. euroa.

Investointiohjelman hankkeissa on vuotuisen määrärahan alituksia 18,95 milj. euroa sekä ylityksiä 3,9 milj. euroa. Suurimmat hankekohtaiset alitukset ovat Tapiolan uimahalli -hankkeen 10 milj. euroa ja Hösmärinpuiston koulun muutos päiväkodiksi -hankkeen 4,6 milj. euroa. Suurimmat hankekohtaiset ylitykset ovat Kalajärven koulu, päiväkoti ja nuorisotila -hankkeen 1,2 milj. euroa ja Tapiolan päiväkoti -hankkeen 1,3 milj. euroa.

Investointiohjelmaan esitetään lisättäväksi 0,650 milj. euroa määrärahaa Espoon keskuksen pysäköintitalon osakkeiden ostoon.

Rakennusten kunnossapidon vuosiohjelmassa 2025 panostetaan toimitilojen turvallisuuteen ja terveellisyyteen

Tila- ja asuntojaosto hyväksyi rakennusten kunnossapidon vuosiohjelman 2025 ohjeellisena noudatettavaksi työohjelmaksi. Käyttösuunnitelma voi muuttua vuoden kuluessa korjauskohteista saatavien lisäselvitysten perusteella. Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää investointimäärärahoista talousarvion osana.

Tilapalveluiden hallinnassa on noin 1650 rakennusta. Näistä 929 rakennukselle on määritetty tekninen arvo, joka ulkoisen arvioinnin mukaan on 2,13 mrd. euroa. Tämän kiinteistökannan ylläpitäminen edellyttää noin 55 milj. euron keskimääräistä vuosittaista panostusta korjauksiin. Tilapalveluiden suorassa omistuksessa olevan 837 rakennuksen laskennallinen korjausvelka vuonna 2023 oli 170 milj. euroa ja perusparannustarve 290 milj. euroa.

Toiminta- ja taloussuunnitelmassa on vuodelle 2025 varattu kaupungin toimitilojen vuosikorjauksiin 23,4 milj. euroa. Tästä 4,90 milj. euroa on kohdistettu yleiskuluun, 10,84 milj. euroa on ohjelmoitu töihin, joita on 372 kappaletta, ja 7,66 milj. euroa jätetty kohdentamatta kesken talousarviovuotta ilmeneviin ennakoimattomiin käyttötarpeisiin. Pieniin perusparannuksiin, kuten sisäilmaa parantaviin korjauksiin, on varattu 10,0 milj. euroa. Palveluverkkoa parantaviin toimitilojen muutoksiin on varattu 1,5 milj. euroa ja elinkaarta jatkaviin investointeihin 9,0 milj. euroa. Elinkaarta jatkavilla määrärahoilla pidetään myös Espoonlahden uimahallia käyttökunnossa.

Kunnossapidon vuosiohjelma on valmisteltu yhteistyössä ohjelmointi- ja kunnossapitopalveluiden yksiköiden sekä rakennusten käyttäjätahojen kanssa. Sen pääpaino on edelleen toimitilojen turvallisuutta ja terveellisyyttä parantavilla töillä.

jaosto kuuli selostuksen ajankohtaisista tila- ja sisäilma-asioista sekä Espoon asuntojen tilannekatsauksen.

