​​Pirkanmaan järvisäännöstelyillä lievennetään Satakunnan tulvatilannetta​

Pirkanmaan keskeiset säännöstellyt järvet ovat Näsijärvi, Pyhäjärvi, Vanajavesi ja Kyrösjärvi sekä Rautavesi ja Kulovesi. Oikealla juoksutuksen suunnittelulla ja riittävällä varautumisella talvitulviin näiden järvien avulla voidaan vähentää merkittävästi tulvariskiä Sastamalasta Poriin virtaavassa Kokemäenjoessa. Viime päivinä järvien vedenkorkeuksia on laskettu, jotta järvissä on tilaa reagoida sulamisiin ja koviin pakkasiin.

Kokemäenjoella on koettu viime vuosina useita vaikeitakin talvitulvia, jotka ovat seurausta hyyteen vettä padottavasta vaikutuksesta.

– Kovat virtaamat Kokemäenjoella eivät sinänsä ole merkittävä tulvahaitta, vaan niiden yhdistelmä kovan pakkasen kanssa, jolloin muodostuu hyydettä. Hyyde on vedessä kulkeutuvaa jäähyhmää, joka muodostuu kovalla pakkasella veden virtauksen ollessa suuri. Hyydettä voi kertyä pohjakiviin tai rakenteisiin muodostaen jääpadon, joka estää veden vapaata virtaamista, toteaa vesitalousasiantuntija Sini Heikkilä Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Pienentämällä säännösteltyjen järvien juoksutuksia sopivissa olosuhteissa jokeen alkaa muodostua jääkansi, joka ehkäisee hyyteen muodostumista. Jään alla vesi voi virrata vapaammin.

– Sulamisen ja vesisateiden takia juoksutuksia on lisätty jo viime viikon puolella ja juoksutukset voivat vaihdella tulvatilanteesta riippuen. Tarkoituksena on saada säilytettyä varastotilavuutta järvissä, ja siten talvisessa hyydetilanteessa on mahdollisuus pienentää juoksutusta, selittää vesitalousasiantuntija Nina Parviola Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Yleisesti vedenkorkeudet Pirkanmaan säännöstelemättömissä järvissä ovat nousussa sulamisen ja sateen vuoksi, mutta toistaiseksi ovat ajankohtaan nähden lähellä keskimääräistä korkeutta.

– Riippuu sääolosuhteista, miten järvien vedenkorkeudet kehittyvät lähiviikkoina. Jos lämpötilat jäävät alle nollan, vedenkorkeudet pysyvät nykyisillä tasoilla tai laskevat hiukan. Toisaalta nykyinen vaihteleva sää lumi- ja vesisateineen nostaa vedenkorkeuksia järvissä sekä virtaamia joissa ja puroissa, kertoo vesitalousasiantuntija Sini Heikkilä Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Säännöstelylupiin on tehty muutoksia viime vuosina

Viime vuosien aikana on haettu säännöstelylupien muuttamista Kyrösjärvelle, Näsijärvelle ja Pyhäjärvelle. Kyrösjärvellä ja Näsijärvellä lupamuutokset ovat saaneet lainvoiman. Pyhäjärven luvan muutoshakemus hyväksyttiin ensin Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa ja myöhemmin tänä vuonna Vaasan hallinto-oikeudessa, jonka päätökseen on haettu valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

Kaikilla järvillä muutos antaa enemmän joustoa reagoida erilaisiin vesitilanteisiin. Talvitulvien osalta lupamuutokset antavat paremmat edellytykset reagoida sulamisiin ja Kokemäenjoen tulvatilanteeseen. Toisaalta vähälumisena talvena on päästy eroon pakollisesta vedenkorkeuden laskusta, joka on haitannut rantavesissä viihtyviä eliölajeja sekä virkistyskäyttäjiä.

