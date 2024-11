Työllisyyskatsaus: Uudellamaalla 98 519 työtöntä työnhakijaa

Uudellamaalla oli lokakuun lopussa 98 519 työtöntä työnhakijaa, joista ilman työsuhdetta olevia oli 92 870 ja lomautettuja 5 649. Ilman työsuhdetta olevien määrä nousi 11 496 henkilöllä (14,1 %) ja lomautettujen määrä nousi 484 henkilöllä (9,4 %) vuoden takaiseen verrattuna.

Työttömien kokonaismäärä nousi Uudellamaalla 13,8 % verrattuna vuotta aikaisempaan. Työttömiä työnhakijoita oli 11 980 henkilöä enemmän kuin viime vuoden lokakuussa. Koko maan vuosimuutos oli lokakuun lopussa 11,4 %. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Uudellamaalla lokakuun lopussa 10,8 % mikä on lievästi enemmän kuin koko Suomessa (10,6 %).

Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli alueella yhteensä 8 740, mikä on 1 429 henkilöä (19,5 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Alle 30-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli lokakuun lopussa 19 197, mikä on 2 875 henkilöä (17,6 %) enemmän edellisvuoteen verrattuna. Pitkäaikaistyöttömiä alueella oli 38 645, mikä on 3 989 henkilöä (11,5 %) enemmän kuin edellisvuoden lokakuussa.

Ulkomaalaisia työttömiä oli 23 718, mikä on 3 840 henkilöä (19,3 %) enemmän edellisvuoteen verrattuna.

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Uudenmaan TE-toimistoon lokakuussa 7 008, mikä on -59,2 % vähemmän kuin vuosi sitten. Koko maan tasolla vuosimuutos oli -49,5 %.

Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Katsaus on luettavissa Työllisyyskatsauksen omilta sivuilta sekä pdf-muodossa myös ELYn sivuilta.