SDP Oulun piiri nimesi 84 aluevaaliehdokasta

Alueellista eriarvoistumista torjuttava

Suomi on muiden pohjoismaiden tavoin vahva hyvinvointiyhteiskunta. Taloudellinen vauraus ja inhimillinen hyvinvointi jakautuvat maamme sisällä kuitenkin alueellisesti hyvin epätasaisesti.

Inhimillinen hyvinvointi on Suomessa vahvinta taloudellisesti menestyvillä ja korkean työllisyyden omaavilla alueilla, kuten pääkaupunkiseudulla, maakuntien kasvukeskuksissa, ja suurten kaupunkien ympäryskunnissa. Kehitys on päinvastaista haja-asutusalueilla ja maakuntien vanhoilla teollisuuspaikkakunnilla. Niissä elinkeino- ja väestörakenteen muutokset ovat johtaneet taloudelliseen jälkeenjääneisyyteen ja huono-osaisuuden kasvuun.

Näillä alueilla väestö on muuta maata vanhempaa ja sairaampaa. Parempaa tulevaisuutta itselleen etsivät nuoret muuttavat kaupunkeihin työn, opiskelun, ja palveluiden perässä. Kehityksen seurauksena monilla pohjoisen kunnista on vaikeuksia toteuttaa asukkaiden hyvinvoinnin kannalta tärkeitä peruspalveluita. Ennusteiden mukaan väestön määrä tulee edelleen laskemaan haja-asutusalueiden kunnissa.

Orpo-Purran oikeistohallitus on omilla päätöksillään kiihdyttämässä näivettymisen kierrettä. Me Oulun piirin sosialidemokraatit katsomme, että hyvän elämän edellytysten on toteuduttava oikeudenmukaisesti kaikkialla Suomessa. Kehityksen kääntämiseksi tarvitsemme saavutettavia peruspalveluita, mutta ennen kaikkea investointeja taloudelliseen kasvuun, yritystoimintaan, työpaikkojen luomiseen, ja kohtaanto-ongelmien ratkaisemista myös kasvukeskusten ulkopuolella.

Alueellisen eriarvoisuuden torjumisen tulee olla suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tärkeimpiä tavoitteita tulevina vuosina. Maamme kestää ja nousee vahvempana kohtaamistaan kriiseistä, jos vain jokainen meistä kokee osallisuutta yhteiskuntaan, asuimme sitten pääkaupunkiseudulla, maakuntien kasvukeskuksessa, tai haja-asutusalueella.

Oulun piirin sosialidemokraatit tulevat jättämään aluevaaleihin täyden ehdokaslistan. Piirikokous vahvisti aluevaaliehdokkaiksi Pohjois-Pohjanmaalle seuraavat henkilöt:

(Haapavesi 1, Ii 1, Kalajoki 2, Kempele 7, Kuusamo 1, Kärsämäki 1, Liminka 1, Muhos 1, Nivala 1, Oulu 52, Oulainen 2, Pudasjärvi 1, Raahe 3, Sievi 1, Siikajoki 1, Siikalatva 1, Taivalkoski 1, Utajärvi 4, Ylivieska 2)