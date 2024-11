Espoon kulttuuritaloissa juhlistetaan suomalaisen musiikin päivää

Jean Sibeliuksen päivää, suomalaisen musiikin päivää juhlistetaan 8.12. Päivä on Sibeliuksen (8.12.1865-20.9.1957) syntymäpäivä. Kansallissäveltäjän musiikilla oli tärkeä rooli suomalaisen identiteetin muodostumisessa ja päivä oli sisäministeriön suosittelema liputuspäivä vuosina 2005–2010. Siitä tuli vakiintunut liputuspäivä vuonna 2011 ja samalla myös suomalaisen musiikin päivä. (lähde: Nimipäivät.fi)

Lippujen hinnat puhuttavat

Espoon kulttuuritaloissa halutaan juhlistaa yhdistettyä juhlapäivää tuomalla esiin talojen upeaa kotimaista artistitarjontaa sekä myös kiinnittämällä huomiota alan ajankohtaisiin asioihin.



Yksi esillä oleva puheenaihe tällä hetkellä on lippujen hinnat. Teoston verkkosivuilla kerrotaan, että esimerkiksi ”Teoston ja Musiikkituottajat – IFPI Finland ry:n Musiikinkuuntelu Suomessa 2024 -tutkimuksen mukaan musiikkitapahtumien korkea hinta on ollut yli puolella suomalaisista keskeisin syy lippujen ostamatta jättämiseen.”



"Musiikinkuuntelu Suomessa 2024: suomalaiset pitävät kallistuneita keikka- ja konserttilippujen hintoja jo liian korkeina – onko kattotaso saavutettu ?" (04.10.2024).

Espoon kulttuuritaloissa lippujen hinnat on pyritty pitämään maltillisina.

-Yksi tärkeä arvo ja tavoite toiminnassamme on saavutettavuus. Pyrimme kohti parempaa taloudellista ja sosiaalista saavutettavuutta: kulttuuria ja tapahtumia tulee olla tarjolla myös edullisin lipunhinnoin. Kaikukortilla on mahdollista noutaa ilmaislippu useisiin tapahtumiimme. Sellosalin ohjelmistossa on myös kokonaan maksuttomia tapahtumia, kuten elokuvia, iltapäiväkonsertteja ja päivätansseja elävän musiikin tahtiin, Sellosalin tuotantopäällikkö Henna Salo kertoo.



Suomalaisen musiikin päivä merkitsee paljon muusikko Verneri Pohjolalle

Verneri Pohjola - Ilmiliekki Quartetin perustajajäsen, muusikko ja yksi merkittävimpiä tämän hetken jazzkentän musiikintekijöitä, nähdään Sellosalissa pe 20.12. Emma Salokoski & Ilmiliekki Quartet -kokoonpanossa voimansa yhdistävät pohjoismaisen jazzin parhaimmisto ja maamme eturivin tulkitsija, Emma Salokoski. Mukana on niin joulun klassikoita, kuin aivan uutta, nykyajan joulun henkeä tutkiskelevaa joulumusiikkia.



Jean Sibeliuksen päivä, suomalaisen musiikin päivä 8.12. on tärkeä Verneri Pohjolalle.

-Musiikkia on tärkeä juhlia, sillä se on ihmiskunnan yksi suurimmista hyvistä saavutuksista. Suomalainen musiikki ansaitsee tulla juhlituksi omalla päivällään. Konkreettisesti tämä päivä on usein merkinnyt myös vaikkapa tilausteoksia tai juhlakonsertteja, mikä on aina ihana asia. Jean Sibeliuksesta on muodostunut suomalainen musiikillinen monumentti. Sibelius nähdäkseni yhdistää suomalaisia emotionaalisesti hyvin laajasti. Olisi mielenkiintoista kuulla, mitä ”Janne” ajattelisi esimerkiksi tämänhetkisestä kulttuuripolitiikasta tai vaikkapa alustateollisuudesta, Verneri pohtii.



Rakkaus kauniisiin joululauluihin innoittaa.

-On ihanaa päästä soittamaan joululauluja niin kuin ne itse koen. Ilmiliekki Quartetin ja Emma Salokosken kanssa meillä on pitkä yhteinen historia ja monta hienoa proggista takana. Teimme muutama vuosi sitten myös Sibeliuksen yksinlauluista uusia versioita, mikä oli itsessään jo suuri kunnia, sillä luvat sovituksiin Sibeliuksen musiikista ovat perinteisesti hyvin vaikeita saada. Tämän vuoden joulukonsertissa on luvassa tietysti yksi kappale Sibeliusta, mutta muutama ihan uusikin joululaulu, Verneri paljastaa.

Sellosalissa monta upeaa puolta.

-Paras asia on ehdottomasti Sellosalin ihana henkilökunta, joka luo aina artisteille tervetulleen olon ja hoitaa koko homman joka ikinen kerta ammattimaisesti. Sali on myös teknisesti aivan huippuluokkaa, joten musiikinkuuntelukokemus on myös upea, muusikko kehuu.

Finnhits 50 vuotta Espoon kulttuurikeskuksessa suomalaisen musiikin päivänä



Suomen suosituimmista kevyen musiikin hiteistä koostuvien Finnhits-kokoelmien ensijulkaisuista tulee kuluneeksi tänä vuonna 50 vuotta. Merkkivuoden kunniaksi järjestettävä juhlakiertue päättyy Espoon kulttuurikeskukseen joulukuussa, suomalaisen musiikin päivänä su 8.12. Finnhits-kokoelmat ovat olleet suomalaiselle musiikkikulttuurille varsin merkittäviä, sillä ne ovat tuoneet yhteen monia kotimaisia suosikkihittejä ja tehneet niistä osan yhteistä kulttuurista muistia.



Juhlakonserteissa ikivihreitä menestyskappaleita tulkitsevat Tiina Räsänen, Annika Eklund, Tomi Metsäketo ja Sami Hintsanen. Solisteja säestää kapellimestari Jari Puhakan johtama juhlaorkesteri. Koko kansan tuntemiin hitteihin lukeutuivat mm. Nosta lippu salkoon, Eviva Espanja, Avaa sydämesi mulle, Vasten auringon siltaa, Sininen ja valkoinen, Viisitoista kesää ja R-A-K-A-S.



Tulevat tärpit kulttuurikeskuksessa



Espoon kulttuurikeskuksessa on tulossa monipuolista kotimaista musiikkia myös ensi vuoden puolella, esiintyjinä muun muassa Philomela, Kiuas sekä Värttinä & Luomuduo.

Philomela - "Kaikki maailman aika" -konsertti pe 24.1.

Philomela on maailmanlaajuisesti tunnettu ja arvostettu kuoro ja suomalaisen kuoro- ja musiikkikulttuurin lähettiläs maailmalla. Konsertin teemana ovat pohjolan musiikkiperinteet ja kielet.

Kiuas – The Spirit of Ukko 20th Anniversary -konsertti la 1.2.

Kotimaisen metallin ikonisimpiin albumeihin lukeutuva Kiuas-yhtyeen ”The Spirit of Ukko” täyttää 20 vuotta. Juhlavuoden 2025 keväällä yhtye esiintyy alkuperäiskokoonpanossaan neljässä kaupungissa ja juhlakiertue starttaa totta kai yhtyeen kotiseudulta Espoon kulttuurikeskuksesta.

Värttinä & Luomuduo la 1.3.

Värttinä on suomalaisen kansanmusiikin kruununjalokivi, jonka albumi julkaistaan perinteitä Kunnioittavasti Kalevalanpäivänä 1.3.

Sellosalin ja kulttuurikeskuksen lisäksi kannattaa myös piipahtaa kuuntelemassa suomalaista kansanmusiikkia maanalaisessa esiintymisareena Kannusalissa varaslähtönä suomalaisen musiikin päivään 29.11. Lavalla nähdään suomalaisen kansanmusiikin kruunun Värttinä.

Espoon kulttuuritalot toivottavat hyvää suomalaisen musiikin päivää 8.12.!