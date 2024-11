Pitkäaikaistyöttömyys kasvaa Hämeessä

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Hämeessä 11,4 prosenttia, kun se vuosi sitten oli 10,5 prosenttia. Koko maassa työttömien osuus oli 10,6 prosenttia.

Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 2 030, mikä on 13 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Myös ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi (+14 %) edellisvuodesta ollen lokakuussa 2 067.

Työttömistä työnhakijoista lomautettuja oli 1 812, mikä on 96 (-5 %) lomautettua vähemmän kuin vuosi sitten. Syyskuuhun verrattuna lomautettujen määrä kasvoi 471:llä (+35 %).

Hämeessä oli lokakuun lopussa 6 827 pitkäaikaistyötöntä, mikä on 6 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli 7 692 henkilöä, mikä on 171 (-2 %) henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten.

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin työnvälitykseen 1 115 kappaletta, mikä on 1 438 työpaikkaa vähemmän (-56 %) kuin vuotta aiemmin. Kaikkiaan lokakuussa oli avoinna 2 228 työpaikkaa, mikä on 3 906 työpaikkaa edellisvuotta vähemmän (-64 %). Tällä hetkellä tilastojärjestelmään välittyvät ainoastaan ne työpaikkailmoitukset, joiden kohdalla työnantaja on sallinut siirron Työmarkkinatorilta TE-toimistojen asiakaspalvelurekisteriin (URA). Järjestelmämuutoksen vuoksi avointen työpaikkojen lukumäärät eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien tietojen kanssa. Tarkempaa tietoa avoimia työpaikkoja koskevan tiedon laatuun vaikuttavista tekijöistä löydät työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemasta muistiosta.

Alueella toimii alueellisen TE-toimiston ohella kaksi työllisyyden kuntakokeilua: Lahden seudun kuntakokeilu ja Hämeenlinnan seudun kuntakokeilu. Kuntakokeiluissa kunnat vastaavat osasta TE-toimiston tehtäviä. Työttömistä työnhakijoista 9 056 oli asiakkaana Hämeen TE-toimistossa ja 10 442 kuntakokeiluissa. Edellisvuoteen verrattuna työttömien määrä kasvoi TE-toimistossa 715:llä (+9 %) ja kuntakokeiluissa 845:llä (+9 %).

TE-palvelut 2024 -uudistuksen myötä julkiset TE-palvelut siirtyvät kuntien vastuulle 1.1.2025 alkaen. Samalla nykyiset TE-toimistot ja kuntakokeilut lopettavat toimintansa. Hämeeseen muodostetaan neljä työllisyysaluetta, jotka vastaavat jatkossa työllisyyspalveluiden järjestämisestä. Kanta-Hämeeseen tulee kaksi työllisyysaluetta: Etelä-Häme ja TyöHäme. Etelä-Hämeen työllisyysalueen muodostavat Riihimäen, Janakkalan, Hausjärven ja Lopen kunnat. TyöHämeen työllisyysalueen muodostavat Hämeenlinna, Hattula, Forssa, Tammela, Humppila, Ypäjä ja Jokioinen. Päijät-Hämeeseen muodostuu kaksi työllisyysaluetta: Lahden kaupungin ja Päijät-Hämeen työllisyysalueet.

Tiedot ilmenevät Hämeen ELY-keskuksen lokakuun työllisyyskatsauksesta.

Työttömyys kasvoi edellisvuodesta eniten Riihimäen seutukunnassa

Kanta-Hämeen maakunnassa oli lokakuun lopussa 7 493 työtöntä työnhakijaa. Se on 248 enemmän (+3 %) kuin vuotta aiemmin. Syyskuuhun verrattuna työttömien määrä kasvoi 243:lla (+3 %). Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi vuodentakaisesta kaikissa Kanta-Hämeen kunnissa lukuun ottamatta Janakkalaa (-8 %), Forssaa (-3 %) ja Hämeenlinnaa (-2 %), joissa työttömien määrä väheni, sekä Humppilaa, joissa työttömien määrä pysyi ennallaan. Suhteellisesti eniten työttömyys kasvoi Lopella (+29 %) ja Riihimäen seutukunnassa (+20 %). Kanta-Hämeessä työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli korkein Forssassa (12,1 %) ja matalin Hattulassa (6,6 %) sekä Tammelassa (6,6 %).

Päijät-Hämeessä oli 12 005 työtöntä työnhakijaa, mikä oli 1 312 enemmän (+12 %) kuin vuotta aiemmin. Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 525:llä (+5 %) edelliskuusta. Päijät-Hämeessä työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi vuodentakaisesta kaikissa kunnissa. Työttömyys kasvoi suhteellisesti eniten Sysmässä (+37 %) sekä Iitissä (+21 %) ja vähiten Asikkalassa (+4 %) sekä Kärkölässä (+5 %). Päijät-Hämeessä työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli korkein Lahdessa (14,3 %) ja matalin Hollolassa (7,7 %).

Tarkempaa tietoa alueen työllisyyskehityksestä löydät viimeisimmästä työllisyyskatsauksesta. Maakuntakohtaista tietoa löydät työllisyyskatsauksen tilastoliitteistä.

Hämeen ELY-keskuksen alueen trendit lokakuussa

Kaikkien työnhakijoiden kokonaismäärä kasvoi 835:llä vuodentakaisesta

Työttömiä työnhakijoita 1 560 enemmän kuin vuotta aikaisemmin

Kokoaikaisesti lomautettuja 96 vähemmän kuin viime vuonna

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa 171 vähemmän kuin vuosi sitten

Uusia avoimia työpaikkoja 1 438 vähemmän kuin edellisvuonna



