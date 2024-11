SDP aloittaa uuden ohjelmatyön – tavoitteena Suomelle uusi suunta

- Suomalaisten luottamus tulevaisuuteen on nyt koetuksella. Hyvinvointivaltion ja erityisesti terveydenhuollon tulevaisuus, turvallisuusympäristön muuttuminen, eriarvoisuuden sekä vastakkainasettelun lisääntyminen ja jatkuvat huonot talousuutiset huolestuttavat nyt monia. Enemmistö suomalaisista kokee, että Orpon-Purran hallitus vie Suomea väärään suuntaan, kertoo SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman.

- SDP on historiassaan ollut aina suomalaista yhteiskuntaa uudistava voima. Nyt tartumme jälleen työhön löytääksemme Suomelle uuden suunnan. Haluamme pysähtyä analysoimaan aikamme suuria ilmiöitä, kuten työelämän epävarmuuden ja taloudellisen epätasa-arvon lisääntymistä, lasten ja nuorten pahoinvoinnin kasvua, tekoälyn vaikutuksia yhteiskuntaan sekä turvallisuustilannettamme. Perusteellisen analyysityön ja laajojen asiantuntijakuulemisten jälkeen siirrymme luonnollisesti myös uudenlaisten ratkaisujen etsimiseen, sanoo SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi.

SDP:n työryhmillä on keskeinen rooli uudessa ohjelmatyössä. Työryhmissä on mukana reilu 600 puolueen aktiivista jäsentä. Tarkoituksena on kuulla asiantuntijoita myös sosialidemokraattisen liikkeen ulkopuolelta, kuvaa SDP:n poliittisen valmistelun päällikkö Miia Järvi.

- Kaikki viisaus ei asu poliittisissa puolueissa, vaan haluamme kuulla tutkijoita ja asiantuntijoita puoluekannasta riippumatta, Järvi toteaa.

Järven mukaan työryhmät ovat jo saaneet toimeksiantonsa, ja ne julkistavat esityksensä ensi vuoden aikana.

- Uuden ohjelmatyön analyysia ja ratkaisuehdotuksia tullaan hyödyntämään, kun SDP uudistaa puoluekokouksessa toukokuussa 2026 poliittisen ohjelmansa. Tämä työ antaa myös vahvasti suuntaviivoja eduskuntavaalien 2027 valmisteluihin, Järvi sanoo.

- Haluamme palauttaa ihmisille uskon tulevaisuuteen ja tarjota seuraavissa eduskuntavaaleissa Suomelle uuden suunnan, johon enemmistö suomalaisista voi sitoutua, Lindtman päättää.