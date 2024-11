Kehän laidalla ei ole voittajia – tuore dokumentti kertoo perheväkivallan varjossa kasvaneista

Lähisuhdeväkivalta on maailman katsotuin taistelulaji, jolla on vuosittain yli 800 miljoonaa* seuraajaa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja elokuvaohjaaja Iris Olssonin 26.11. julkaistu dokumentti “Life at the Ringside” antaa äänen viidelle suomalaiselle, jotka elivät lapsuutensa kehän laidalla, vasten tahtoaan.

Liian monet lapset joutuvat todistamaan väkivaltaa, joka voi olla fyysistä, henkistä tai molempia. Tilanteet jättävät syvät jäljet, sillä väkivallan näkeminen ja väkivallalle altistuminen voi tuottaa lapselle yhtä suurta vahinkoa kuin väkivallan kohteeksi joutuminen.

“Lähisuhdeväkivalta on maailman katsotuin kamppailulaji. Jokainen lapsi, joka joutuu elämään kotonaan kehän laidalla, on liikaa. THL:ssä teemme töitä, jotta kaikilla olisi mahdollisuus turvalliseen kotiin ja elämään ilman pelkoa väkivallan kokemisesta tai näkemisestä”, sanoo THL:n johtava asiantuntija Sini Stolt.

“Jokaisella on oikeus väkivallattomaan lapsuuteen ja nuoruuteen. Väkivaltaa tai sen uhkaa kohdannut saa apua esimerkiksi Nollalinjan auttavasta puhelimesta ja turvakodeista. Lapsi ja nuori voi selvitä vaikeastakin tilanteesta hyvään elämään, kun saa apua”, Stolt jatkaa.

Dokumentti jakaa viisi tarinaa kodeista, joissa väkivallan näkeminen oli normaalia

Dokumentin on ohjannut palkittu suomalainen elokuvaohjaaja Iris Olsson. Siinä viisi perheväkivallan keskellä kasvanutta henkilöä jakavat tarinansa. Arto, Ismo, Joni, Mirkku sekä nimettömänä esiintyvä nainen kertovat rikkinäisistä kodeista, joissa väkivallan näkeminen oli normaalia, ja pohtivat, miten nämä kokemukset ovat muokanneet heidän elämäänsä.

"Alusta lähtien oli selvää, etten halua näyttää henkilöitämme uhreina tai väitä että aika parantaa kaikki haavat. Kokemuksemme voivat jättää meille raskaan taakan, mutta siitä huolimatta elämä jatkuu”, Olsson sanoo.

“Minulla on äärimmäinen kunnioitus päähenkilöitämme kohtaan. He tekevät kokemustensa kautta näkyväksi liian monen kodin todellisuuden. Vaatii äärimmäistä rohkeutta ottaa traumatisoineet tapahtumat osaksi omaa tarinaansa ja sen jälkeen jakaa se muiden kanssa”, jatkaa Olsson.

Lyhytdokumentti Life at the Ringside julkaistiin tiistaina 26.11. klo 08.00 ja se on nähtävissä YouTubessa sekä osoitteessa lifeattheringside.com.

Nollalinja ja turvakodit auttavat kellon ympäri, vuoden jokaisena päivänä

Nollalinja on ilmainen auttava puhelin, jonka avulla voi saada apua väkivaltatyön ammattilaiselta mihin kellonaikaan tahansa, vuoden jokaisena päivänä. Auttavan puhelimen lisäksi käytössä on chat-palvelu. Nollalinjalle voi ottaa yhteyttä myös tilanteissa, joissa väkivallan kokemuksista on jo aikaa. Nollalinja auttaa puhelimessa ja chatissa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi ja puhelimessa myös yhdeksällä tulkkauskielellä.

Turvakotiin voi hakeutua, jos kokee lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa tai kotona oleminen ei tunnu turvalliselta. Turvakotiin voi tulla aikuinen yksinään tai yhdessä lasten kanssa iästä ja sukupuolesta riippumatta. Turvakodissa oleminen on aina maksutonta.

Nollalinja:

Auttava puhelin 24/7, p. 0800 005 005

Chat-palvelu ma-ke 9–15, to-pe 14–20,

Nollalinja.fi

Lisätietoa turvakodeista:

Nollalinja.fi/turvakoti

