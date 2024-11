SuPer mukana EPSUn selvityksessä: Lähihoitajien ja hoiva-avustajien palkkatasossa ja työoloissa riittää korjattavaa

Selvityksessä käy ilmi, että viime vuosien korkea inflaatio on heikentänyt merkittävästi lähihoitajien ja hoiva-avustajien palkkojen ostovoimaa. Tämä on johtanut siihen, että hoitohenkilöstö tekee huomattavan paljon ylityötä ja kokee suurta kuormitusta. Lisäksi yleiseurooppalainen trendi on, että hoiva-alan henkilöstö kantaa työyksiköissään yhä suurempaa vastuuta ilman, että se huomioidaan riittävästi palkkauksessa.

Selvityksen mukaan palkkatason parantamiseksi on tehtävä jatkossakin määrätietoista työtä, muuten hoiva-alan veto- ja pitovoima kärsii. Lähihoitajien ja hoiva-avustajien työolosuhteet ja palkkataso ovat keskeisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat sekä työntekijöiden hyvinvointiin että potilaiden saamaan hoitoon. On välttämätöntä, että näihin asioihin kiinnitetään huomiota ja tehdään tarvittavat parannukset ennen kuin henkilöstöpula ja uupuminen uhkaavat romuttaa alan toimintakyvyn.

EPSU, eli European Federation of Public Service Unions, on Euroopan julkisten palvelualojen federaatio, joka edustaa yli 250 julkisen sektorin ammattijärjestöä Euroopassa. EPSUn tavoitteena on edistää julkisten palvelujen roolia Euroopan integraatioprosessissa.

Kansainvälistä lähihoitajapäivää vietetään 26. marraskuuta. Päivän tarkoituksena on juhlistaa ja tehdä näkyväksi sitä korvaamatonta työtä, mitä lähihoitajat ja muu hoitohenkilökunta tekee koko yhteiskunnan hyväksi.