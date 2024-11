Yhteisin pohjalaisvoimin kohti luontopositiivisia maakuntia - LUMO-ohjelman laadinta on käynnistynyt Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueilla (Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaa)

Luontokato on yksi meidän aikamme keskeisimmistä haasteista

Luontokato, eli luonnon monimuotoisuuden voimakas heikkeneminen, on maailmanlaajuinen ilmiö. Suomessa on arvioitu, että noin puolet luontotyypeistä ja jopa joka yhdeksäs laji ovat uhanalaisia. Merkittävimmät syyt luontokadolle Suomen olosuhteissa ovat muun muassa muuttuneet maankäyttötavat, avoimien alueiden sulkeutuminen ja metsäympäristöihin liittyvät muutokset.

Luonnon tilan heikentymisen pysäyttämiseksi ja kehityksen kääntämiseksi on laadittu biodiversiteettistrategioita ja -ohjelmia monella eri tasolla. Kansainvälisellä tasolla YK:n biodiversiteettisopimus ja EU:n biodiversiteettistrategia ohjaavat toimintaa ja Suomessa valmistellaan kansallista luonnon monimuotoisuusstrategiaa ja siihen liittyvää toimintaohjelmaa.

Avoimien alueiden sulkeutuminen on yksi merkittävimmistä syistä luontokadolle Suomen olosuhteissa. Arvokkaisiin avoimiin alueisiin kuuluvat esimerkiksi perinnebiotoopit. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

LUMO-ohjelma on työkalu luontokadon hillitsemisessä alueellisella tasolla

LUMO-ohjelma on alueen toimijoiden yhteinen työkalu luontokadon hillitsemisessä. Siihen sisältyvät sekä strategiset linjaukset että konkreettinen suunnitelma toimenpiteistä.

LUMO-ohjelman laadintaa raamittavat kansainväliset ja kansalliset sopimukset ja strategiat. Laatimisessa hyödynnetään myös alueen toimijoiden omia paikallisia tai alueellisia luonnon monimuotoisuuteen liittyviä suunnitelma ja ohjelmia. Suomen ympäristökeskuksen alueellinen selvitys luonnon monimuotoisuudesta antaa ajankohtaista tieteellistä taustaa LUMO-ohjelman laatimiselle.

Yhteistyössä on voimaa

LUMO-ohjelman laadintaa varten on perustettu alueellinen LUMO-yhteistyöryhmä, johon on kutsuttu mukaan edustajia kuntasektorilta, edunvalvontaorganisaatioilta, luonnonsuojeluyhdistyksiltä sekä muilta keskeisiltä toimijoilta. ”LUMO-yhteistyöryhmän avulla varmistetaan alueellinen ja paikallinen asiantuntemus, ja ryhmän päätavoite on luoda yhteinen tahtotila ja näkemys LUMO-ohjelman laadinnalle”, selittää projektipäällikkö Robin Sjöblom.

Laatimisprosessin aikana järjestetään useita teemakohtaisia työpajoja, joihin kutsutaan mukaan kattava osallistujajoukko laajalta kentältä. Työpajoissa työstetään yhteisvoimin LUMO-ohjelman tavoitteet ja sisältöä alueellisesta näkökulmasta. ”Työpajojen lisäksi luodaan myös nettikyselyitä laajalle kohdejoukolle ja yleisölle. Kaikilla on siten mahdollisuus tuoda esiin omia näkökulmia ja osallistua LUMO-ohjelman laadintaan”, kertoo projektipäällikkö Robin Sjöblom.

Tavoitteena on laajalla osallistumisella saada eri toimijoita sitoutumaan LUMO-ohjelman toimenpanoon. Erilaisilla ja erikokoisilla toimilla luodaan yhdessä luontopositiivisia maakuntia!

LUMO-ohjelman Kick-off webinaari 29.11.2024

Webinaarissa esitellään LUMO-ohjelmaan liittyviä ajankohtaisia aiheita. Ohjelmassa on puheenvuoroja mm. kansallisesta luonnon monimuotoisuusstrategiasta ja siihen liittyvästä kansainvälisestä viitekehyksestä, EU:n ennallistamisasetuksesta, Suomen ympäristökeskuksen alueellisesta monimuotoisuustarkastelusta sekä alueellisen LUMO-ohjelman laadintatyöstä. Webinaari on avoin kaikille kiinnostuneille.

Lisäinfoa ja ilmoittautuminen webinaariin 29.11.2024 (uutinen, ely-keskus.fi)