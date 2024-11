Paloturvallisuuden pioneerihanke Suomen Viljavan tehtaalla – Schneider Electricin sensorit täydentävät Eiskon sähkökeskuksia

Asiantuntija: "Ilman modernia sähkökeskusta tulevaisuuden koti ei toimi" 22.11.2024 10:24:29 EET | Tiedote

Sähkökeskuksen merkitys on kasvanut eksponentiaalisesti kotitalouksien sähköistymisen lisääntyessä. Tulevaisuuden kodeissa sähkökeskukset eivät enää pelkästään jaa sähköä, vaan niiden käytölle kohdistuu uudenlaisia haasteita monimutkaisempien sähköverkkojen ja kasvavien turvallisuusvaatimusten myötä. Kotien sähköistymisen kasvuun on vaikuttanut monien sähkölaitteiden yleistyminen. Aurinkopaneelien, akkujen tai muiden vastaavien laitteiden integrointi kotitalouksien sähköjärjestelmiin asettaa uusia vaatimuksia sähkökeskuksille, joiden on kyettävä tehokkaasti hallitsemaan perinteisen verkon lisäksi uusiutuvia energianlähteitä. Uusien sähkölaitteiden integrointi edellyttää entiseen verrattuna laajempaa suunnittelua, tarkempaa asennusta ja jatkuvaa seurantaa sähköturvallisuuden varmistamiseksi sekä energiatehokkuuden maksimoimiseksi. – Koska erilaisten sähkölaitteiden käyttö on lisääntynyt ja sähkönjakelu on muuttunut monimutkaisemmaksi, turvallisuusriskien todennäköisyys on myös kasvanut.