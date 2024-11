Sarjakuvakriitikko Ville Hänninen sai arvostelijapalkinnon

Ville Hänninen (s. 1976) on pitkän linjan sarjakuvakriitikko ja sarjakuvaneuvos, joka on 1990-luvulta asti väsymättä nostanut esille teoksia ja tekijöitä, jotka eivät muuten olisi saaneet huomiota. Hänninen viihtyy siellä, missä kuva ja teksti kohtaavat – ja saa myös lukijansa viihtymään riippumatta siitä, millaiset taustatiedot heillä aiheesta on.

Hänninen on saanut Suomen Kulttuurirahaston E. J. Vehmas -palkinnon, 20 000 euroa. Palkinto myönnetään 2–3 vuoden välein ansioituneelle taidearvostelijalle.

”Taide on yhteiskunnan peili. Taidekritiikin tehtävänä on puolestaan katsoa miltä peilikuva näyttää. Vehmas-palkinnolla haluamme nostaa esiin kulttuurijournalismin monimuotoisuuden ja moniäänisyyden merkitystä. Ville Hännisen kaltaisilla kriitikoilla on tässä keskeinen rooli”, sanoo Kulttuurirahaston toimitusjohtaja Susanna Pettersson.

Ville Hänninen on erikoistunut sarjakuvaan, mutta liikkuu ennakkoluulottomasti visuaalisen kulttuurin kritiikin alueella.

Hän on lähes ainoana suomalaisena kriitikkona kiinnittänyt huomiota kirjankansitaiteeseen. Samalla hän on tehnyt aiheen parissa poikkeuksellisen perusteellista työtä, esimerkiksi luonut pitkäikäisen palstan Parnasso-lehteen, kirjoittanut useamman kirjan ja toiminut näyttelykuraattorina.

”Sarjakuvakriitikko ei ole aiemmin saanut E. J. Vehmaksen palkintoa. Sen saaminen onkin minulle paitsi yllätys myös suuri kunnia. Aiempien palkittujen listalla on useita jollei esikuviani niin esimerkillisiä ja riemastuttavan erilaisia kriitikoita, kuten Otso Kantokorpi, Erik Kruskopf ja äskettäin edesmennyt Marja-Terttu Kivirinta”, sanoo Ville Hänninen.

E. J. Vehmaksen rahasto on perustettu kunnioittamaan professori E. J. Vehmaksen (1902–1980) elämäntyötä taidearvostelijana. Vehmas kirjoitti pitkällä urallaan ajankohtaista päivälehtikritiikkiä, joka heijasti nykytaiteen kehitystä. E. J. Vehmaksen rahaston peruspääoma muodostuu varoista, jotka Suomen arvostelijain liitto vastaanotti lahjoituksena Sara Hildéniltä ja luovutti Suomen Kulttuurirahastolle vuonna 1972. Suomen Kulttuurirahasto on aiemmin myöntänyt E. J. Vehmas-palkinnon muun muassa Sanna Lipposelle (2022), Camilla Granbackalle (2019) sekä Sini Monoselle ja Harri Kalhalle (2017).

Palkintotilaisuus Sara Hildénin taidemuseossa 29.11.

Median edustajat ovat tervetulleita palkintotilaisuuteen Sara Hildénin taidemuseoon Tampereella perjantaina 29.11. klo 16. Tilaisuuden yhteydessä ovat haastateltavissa palkinnonsaaja Ville Hänninen sekä Suomen Kulttuurirahaston toimitusjohtaja Susanna Pettersson. Lämpimästi tervetuloa!