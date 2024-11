Vihreä Älyenergia tarjoaa parasta vastinetta rahalle - EPSI-asiakastyytyväisyystutkimuksessa huipputulokset

Vihreä Älyenergia perustettiin vuonna 2015, ja alusta alkaen tavoitteena oli tarjota asiakkaille edullisin sähkösopimusmalli, jossa omalla käytöllä voi vaikuttaa sekä syntyviin kustannuksiin että ilmaston lämpenemisen hidastamiseen. Uusimman vuoden 2024 EPSI Rating -tutkimuksen mukaan kuluttajat arvostavat edullisen hinnan lisäksi kotimaista omistusta, luotettavuutta ja asioinnin vaivattomuutta. Vaikka nämä ovat tutkimuksen mukaan myös syynä Vihreä Älyenergian asiakkuuteen, jopa 34 % asiakkaista pitää tärkeänä valintakriteerinä Vihreä Älyenergian ympäristöystävällisyyttä.

Tiukka taistelu kärkipaikasta



Vihreä Älyenergia sijoittui tutkimuksen kokonaistuloksissa hiuksen hienosti toiseksi jääden asiakastyytyväisyydessä voittajasta vain 0,3 pistettä ja asiakasuskollisuudessa 0,6 pistettä. Tämä on 100 indeksipisteen asteikolla todella pieni ero. Mielenkiintoiseksi lopputuloksen tekee se, että Vihreä Älyenergia sijoittui ykköseksi hyvinkin selkeästi suuressa osassa tutkimusalueita. Näitä olivat muun muassa vastine rahalle, palvelulaatu, tuotelaatu ja imago. EPSI Ratingin yhtenä arviointikriteerinä on kuitenkin myös asiakkuuden kesto, ja koska kyselyyn osallistuneista Vihreä Älyenergian vastaajista lähes kaikki olivat olleet asiakkaina enintään 5 vuotta, sai pidempään markkinoilla toiminut kilpailija kokonaistuloksissa marginaalisesti paremman arvion.

"Nopea kasvu näkyy EPSI Rating -tutkimuksessa, mutta teemme selvästi asiakkaidemme mielestä oikeita asioita. Suhteellisen nuorena toimijana pystymme muuttamaan markkinaa", sanoo Vihreä Älyenergia Oy:n toinen perustaja ja toimitusjohtaja Kalle Nevala. "Panostamme todella paljon tuotteidemme hinnoitteluun, läpinäkyvyyteen ja varsinkin asiakaspalveluun. On myös hienoa nähdä, että vastuullinen ja kestävä sähkön myynti yhdistettynä digitaalisiin palveluihin saa asiakkailtamme näin hyvät arvosanat", Nevala jatkaa.

Suomen kestävin sähkönmyyjä - kestävyys on sisäänrakennettuna kaikkeen



Vihreä Älyenergia oli EPSI Rating -tutkimuksen Kestävyysindeksi 2024 -osion selvä voittaja ja toiseksi tulleeseen toimijaan eroa oli jopa 2 yksikköä (75,7 / 73,7) vain kolmen toimijan yltäessä yli 73 pisteeseen. Kestävyysindeksissä vastaajat arvoivat näitä kriteereitä:

panostus kestävään kasvuun, huomioiden tulevat sukupolvet pyrkimys taloudelliseen menetykseen ilman haittaa yhteiskunnalle ja ympäristölle yhteiskuntavastuun ottaminen sosiaalisesti, ympäristöllisesti ja taloudellisesti



Kaikkien kriteerien kohdalla Vihreä Älyenergia voitti kilpailijansa selvästi, varsinkin toisen kriteerin kohdalla, jossa eroa toiseksi tulleeseen kilpailijaan tuli 2,3 yksikköä ja koko tutkimuksen voittajaan 2,7 yksikköä. Vihreä Älyenergia on siis selvästi Suomen kestävin sähkön myyjä. "Toisen perustajamme Rene Miettisen kanssa halusimme rakentaa yrityksen, joka tuottaa arvoa sekä asiakkaillemme että tuleville jälkipolville. Yhdistämällä sähkön myynnin ilmaiseen Älyenergia-sovellukseen asiakkaamme näkevät kuinka paljon omaa sähkönkäyttöä optimoimalla voi säästää rahaa ja päästöjä", Kalle Nevala toteaa.

Älyenergia on Applen App Storesta ja Googlen Play -kaupoista ilmaiseksi ladattavissa oleva sovellus, joka toimii älypuhelimissa ja tablet-laitteissa. Se on ilmainen paitsi Vihreä Älyenergian asiakkaille, myös kaikkien muiden sähköyhtiöiden asiakkaille. "Vastuullisuus- ja kestävyystavoitteet saavutetaan parhaiten ajattelemalla sitä, miten saadaan aikaan mahdollisimman suuri positiivinen vaikutus - ei rajaamalla osaa ihmisistä ulkopuolelle", Nevala visioi.

Tavoitteena lisää tyytyväisiä asiakkaita



Vihreä Älyenergialla on noin 40 000 selvästi tyytyväistä asiakasta ja lähes 30 000 Älyenergia-sovelluksen käyttäjää. EPSI Rating -tutkimuksen ohella asiakastyytyväisyys on hyvällä mallilla myös muilla mittareilla, sillä Vihreä Älyenergian asiakasarvostelut Googlessa ovat 4,5 tähteä ja Älyenergian käyttäjäarviot sekä Google Play että App Store -sovelluskaupoissa ovat molemmissa 4,4 tähteä. Vihreä Älyenergian tavoitteena on jatkaa vahvaa kasvua ja tukea suomalaisia sähkönkäyttäjiä energian ja rahan säästämisessä sekä hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä.

EPSI Rating -tulosten valossa Vihreä Älyenergia on onnistunut yhdistämään kasvun ja asiakastyytyväisyyden, sillä se on myös asiakaspysyvyyden osalta kahden parhaan joukossa. Eniten työtä on Vihreä Älyenergian näkyvyyden kasvattamisessa, jotta entistä useampi suomalainen sähkönkäyttäjä pääsee nauttimaan Suomen parhaasta asiakaspalvelusta, vastuullisista ja kestävistä sähkösopimuksista ja alan parhaasta kaikille ilmaisesta energiasovelluksesta.

Vihreä Älyenergia Oy, https://vihreaenergia.fi

Älyenergia-sovellus, https://alyenergia.fi