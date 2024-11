Cecilia Damströmin uusi sävellys Information haastaa disinformaation

Cecilia Damströmin Tampere Filharmonialle säveltämä tilausteos Information pureutuu informaatiovaikuttamisen ja valeuutisten synkkään todellisuuteen. Vuonna 2022 Teosto-palkinnon voittaneen Damströmin uutuusteos syntyi säveltäjän luettua Jessikka Aron kirjan Putinin trollit – Tositarinoita Venäjän infosodan rintamilta.

– Olin aikaisemmin vähän naiivisti ajatellut, että väärän tiedon levittäminen johtuu ainakin pääosin tietämättömyydestä. Yllätyin huomatessani, kuinka jotkut maat käyttävät tietoisesti satoja miljoonia dollareita vuodessa väärän tiedon levittämiseen osana politiikkaansa, Damström kertoo.

Damström on vuodesta 2014 lähtien säveltänyt tilausteoksia useille orkestereille, ensembleille ja festivaaleille ja hänen teoksiaan on palkittu useissa kansallisissa ja kansainvälisissä sävellyskilpailuissa. Sävellyksenä Information on tähän mennessä Damströmin eniten myös musiikillista informaatiota sisältävä teos. Kymmenen minuuttia kestävä sävellys sisältää yhteensä yli 47 000 nuottia, keskimäärin siis noin 4700 nuottia minuutissa ja hetkittäin yli 8700 nuottia minuutissa.

Teoksen musiikillinen tekstuuri rakentuu alusta loppuun saakka morsekoodatuista englanninkielisistä sanoista kuten INFORMATION, INFO, KNOWLEDGE, KNOW, DATA, LIES ja TRUTH. Jokaisen soinnun nuotit muodostuvat kyseisen sanan kirjaimista.

– Länsimaisessa musiikissa nuotit menevät A:sta H:hon. Näiden lisäksi olen käyttänyt nuotteja kromaattisesti nousevassa järjestyksessä H:sta aakkosten jatkoksi niin, että I-kirjain on nuotti C, J-kirjain on nuotti C# ja niin edelleen, Damström selvitää.

Teos haastaa kuulijan pohtimaan mekanismeja, jotka saavat meidät uskomaan väärään tietoon ja miten tämä vaikuttaa yhteiskuntamme toimintaan ja päätöksentekoon.

– Putinin trollien ja Naomi Kleinin Kaksoisolennon jälkeen tajusin, kuinka perustavanlaatuisiin tarkoituksiin väärää tietoa nykyisin käytetään ihmisten vastakkainasetteluun. Disinformaation avulla mahdollistetaan esimerkiksi korruptio ja ylläpidetään lakeja, jotka tuhoavat planeettamme. Natsien propagandajohtaja Josef Goebbelsin kerrotaan sanoneen lähes 100 vuotta sitten: ”Toista valhe tarpeeksi monta kertaa, niin siitä tulee totuus”. Nykyajan maailmanpolitiikan valossa hän näyttää valitettavasti olleen oikeassa. Halusin säveltää Information-teoksen lisätäkseni tietoisuutta maailmasta, jossa elämme. Toivon, että teoksen kuultuaan ihmiset alkaisivat kiinnittää entistä enemmän huomiota siihen, mistä se tieto on peräisin, jonka varaan he rakentavat maailmankuvansa.

Tampere Filharmonian konsertti perjantaina 29.11. klo 19 Tampere-talossa.

Kapellimestari: Matthew Halls

Pianisti: Paul Lewis

Ohjelma:

Cecilia Damström: Information - Tampere Filharmonian tilausteos, maailman ensiesitys

Ludwig van Beethoven: Pianokonsertto nro 3

Johannes Brahms: Sinfonia nro 3

Konsertti kestää noin kaksi tuntia, ja siinä on väliaika. Kausikorttisarjan konserttiin kuuluu lisäksi Teokset tutuiksi -tilaisuus klo 18, jossa muun muassa Cecilia Damström ja Jessikka Aro keskustelevat uudesta teoksesta. https://www.tampere-talo.fi/tapahtuma/tampere-filharmonia-paul-lewis-beethoven-iii-tampere-talo/

BBC National Orchestra of Wales esittää Cecilia Damströmin ICE-sävellyksen Englannissa 21.2. ja Portugalissa World New Music Days festivaalilla 30.5-6.6. Damnström voitti ICE-sävellyksellään vuonna 2022 Suomen Teosto-palkinnon. Vuodesta 2003 lähtien jaettu Teosto-palkinto on yksi Pohjoismaiden suurimmista taidepalkinnoista, joka jaetaan vuosittain yhdelle tai useammalle kotimaiselle musiikkiteokselle. Palkinnon tarkoitus on nostaa esiin rohkeaa, innovatiivista ja omaperäistä suomalaista musiikkia.





