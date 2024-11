Kiasman Linnunradalla -näyttelyyn liittyviä esityksiä Kiasma-teatterissa

Nenonen & Uuttu Et Alia: Remarkable Sunsets, 12.-18.12.2024

Äkillisen jäähtymisen seurauksena syntyneen / hohkakiven lasiaineksen äärimmäinen hauraus / edesauttaa sen hienontumista; / ja hienoksi jauhauduttuaan / se pysyttelee ilmakehässä pitempään / ja kulkeutuu kauemmas.”

“Pitkänomaiset ja erittäin ohuet hiukkaset / voivat leijailla lähes loputtomiin, / eikä niitä löydy tulivuoren ympäristöön / kerääntyneestä pölystä. (Judd, J. W (1888) 39, 40.)

Krakatoan tulivuoren purkaus elokuussa 1883 syöksi 21 kuutiokilometriä kiviainesta ilmaan. Ilmavirrat nostivat keveimmän aineen, lasipölyn, ilmakehään. Maapallon toisella puolella auringonvalo siivilöityi lasihunnun läpi. Lontoossa lähihistorian tuhoisin tulivuorenpurkaus näyttäytyi poikkeuksellisina auringonlaskuina.

Teoksessa Remarkable Sunsets – remarks on the unusual sunrises and sunsets which characterized the close of the year 1883 tarkastellaan kaukaista luonnonkatastrofia auringonlaskun kautta.

Et Alia rakentaa Kiasma-teatteriin esitystä varten infraäänilaitteen, jonka ilmassa aikaansaamat värähtelyt ovat kooltaan kymmenkertaisia verrattuna perinteiseen kaiuttimeen. Tatu Nenonen säveltää ääniteoksen infraäänelle ja uruille.

Teoksen työryhmässä ovat äänisuunnittelija Tatu Nenonen, näytelmäkirjailija ja esitystaiteilija Emil Santtu Uuttu, näyttämö- ja valosuunnittelija Ilmari Paananen, sekä Kira O’Reilly G.J. Symonsin roolissa.

Joel Teixeira Neves: Celestial Body, 21.-29.3.2025

Avaruuden tyhjiössä valo matkustaa vuodessa 9,46 biljoonaa kilometriä.

Kaksi taivaankappaletta kiertää radoillaan kaukana toisistaan. Kun toisen matka päättyy, valo saavuttaa toisen vasta biljoonien vuosien päästä.

Liikelähtöinen esitystaideteos Celestial Body (suom. taivaankappale) kutsuu yleisön seuraamaan planetaarista rakkaustarinaa Kiasma-teatterin näyttämölle pystytettävän planetaarion sisään.

Esiintyjä Silva Belghiti toimii yleisön matkaoppaana ulkoavaruuden kylmään syliin ja takaisin. Esityksen kielet ovat suomalainen viittomakieli ja englanti.

Celestial Body -työryhmään kuuluvat ohjaaja Joel Teixeira Neves, näyttelijä Silva Belghiti, äänisuunnittelija Johannes Birlinger, skenografi Saana Volanen ja tuottaja Riikka Lakea. Teoksen yhteistuottajia ovat Todellisuuden tutkimuskeskus ry, Ursa Minors osk, Ursa ry & Kiasma-teatteri. Teosta tukee Koneen säätiö.

Esitykset liittyvät Kiasmassa marraskuun alussa avautuneeseen Linnunradalla -näyttelyyn, joka johdattaa pohtimaan ihmisen suhdetta ympäristöönsä, muihin lajeihin ja teknologiaan.





ESITYSAIKATAULU

Nenonen & Uuttu Et Alia: Remarkable Sunsets

to 12.12. 18.00

la 14.12. 14.00

su 15.12. 14.00

ti 17.12. 14.00 & 18.00

ke 18.12. 18.00

Joel Teixeira Neves: Celestial Body

pe 21.3. 18.00

la 22.3. 15.00 + yleisökeskustelu 14.00

ti 25.3. 18.00

ke 26.3. 15.00

to 27.3. 15.00

pe 28.3. 18.00

la 29.3. 15.00 + yleisökeskustelu 14.00