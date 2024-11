Helsingin kaupunginvaltuuston käsittelyssä talousarvio vuodelle 2025 sekä Makasiinilaiturin ja Pakkahuoneenlaiturin perusparannuksen hankesuunnitelma

Kaupunginvaltuusto käsittelee kokouksessa 27. marraskuuta talousarvion vuodeksi 2025 ja taloussuunnitelman ohjeellisena vuosille 2025-2027.

Lisäksi kaupunginvaltuusto käsittelee Makasiinilaiturin ja Pakkahuoneenlaiturin perusparannuksen 26.6.2024 hankesuunnitelman ja hankkeen toteuttamista.

Makasiinilaiturin ja Pakkahuoneenlaiturin perusparannus on ensimmäinen osa Eteläsataman alueen maankäytön vaiheittaista toiminnallista kokonaismuutosta. Hankkeen kokonaishinta on noin 31 miljoonaa euroa. Tavoitteena on kehittää rantavyöhykettä niin, että alueesta muodostuisi keskustan elinvoimaisuutta tukeva toiminnallisesti eheä kokonaisuus ja osa käveltävää keskustaa.

Valtuuston esityslistalla on myös Rajasaarentie 6 asemakaavan muutos, Käpylän peruskoulun Väinölä-rakennuksen perusparannuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen sekä Sosiaalidemokraattisen puolueen ja Vasemmistoliiton ryhmäaloitteet, jotka käsittelevät hoitotakuun säilyttämistä Helsingissä.

Valtuuston kokous alkaa keskiviikkona 27. marraskuuta poikkeuksellisesti jo kello 16. Kaupunginvaltuuston kokousta voi seurata suorana lähetyksenä Helsinki-kanavalta klo 16 alkaen. Lähetystä voi katsoa kanavalta myös myöhemmin tallenteena.