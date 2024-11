Kangasala taltioi 150-vuotisen sote-historiansa tarinalliseen historiikkiin

Kirjalla haluttiin nostaa esiin sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisen jatkumo ja antaa ääni niin työntekijöille, asiakkaille kuin luottamushenkilöillekin.

”Teoksen tekeminen on kansallisestikin arvokas kulttuuriteko. Siinä kuvataan mukavan tarinallisesti - ei vain Kangasalan, vaan myös koko Suomen – nousua agraarivaltiosta maailman onnellisimman kansan hyvinvointivaltioksi”, sosiaali- ja terveysministeriön erityisasiantuntija Antti Kuopila luonnehtii historiikkia.

Historiikin tekoon on kulunut kokonaisuudessaan lähes kaksi vuotta. Historiikin toimituskunta nimettiin helmikuussa 2023 ja toimituskunnan ensimmäinen kokous pidettiin kuukautta myöhemmin maaliskuussa ja viimeinen tämän vuoden syyskuussa. Toimituskunnan jäsenet valittiin niin, että he toivat mukaan laajaa osaamista koskien sosiaali- ja terveyspalvelujen eri puolia, alan kehityskulkuja eri aikoina, sekä johdon ja luottamushenkilöiden näkökulmat. Toimituskunnan jäsenet olivat Oskari Auvinen (pj.), lasten ja perheiden palveluiden pääprosessin omistaja, sosiaalisihteeri ja lastenvalvoja, nykyinen kaupunginjohtaja, Kirsti Anttila, sosiaalityönjohtaja, Raija Harju, perusturvajohtaja ja myöhemmin sosiaali- ja terveysjohtaja, Mauri Jussila, johtava ylilääkäri, nykyinen valtuutettu, Marika Lanne, sosiaali- ja terveysjohtaja, Anna-Liisa Ojala, laitoshoidon johtaja, Seppo Ojala, pitkän linjan luottamushenkilö ja Jalmarin Kodon säätiön hallituksen puheenjohtaja. Toimituskuntaan kuuluvat lisäksi vapaa-aikajohtaja Marke Vornanen, kirjastopalvelujohtaja Annamari Nikara-Nummi sekä tiedonhallintasihteeri Leena Rajamäki.

”Sote-historiikki kunnioittaa sote-palveluiden asiakkaita, työntekijöitä ja kaikkia luottamushenkilöitä, jotka ovat olleet tekemässä tai käyttämässä sote-palveluita vuosikymmenten aikana. Kiitän lämpimästi kaikkia muistelijoita näkemysten ja kokemusten kerronnasta”, kaupunginjohtaja Oskari Auvinen sanoo.

”Kangasala tunnetaan vireänä ja elinvoimaisena kaupunkina, jossa pidetään huolta ihmisistä – niin nuorista kuin vanhoista, perheistä ja yksinäisistä. Tämä historiikki kertoo siitä pitkäjänteisestä työstä, jota sote-palveluiden eteen on tehty, sekä niistä ihmisistä, jotka ovat jättäneet jälkensä alueemme hyvinvointiin”, kertoo Kangasalan valtuuston puheenjohtaja Hanna Laine.

Toimituskunta valitsi historiikin kirjoittajiksi kesäkuussa 2023 toimittaja ja kirjailija FM Matti Wacklinin ja YTL Tuula Haukka-Wacklinin. Matti Wacklin on kirjoittanut lukuisia Tamperetta ja Pirkanmaata käsitteleviä historiikkeja ja Tuula Haukka-Wacklinilla on puolestaan sosiaali- ja terveysalan koulutus, ja hän on kirjoittanut sosiaali- ja terveysalaan liittyviä artikkeleita sekä historiikkeja yhdessä Matti Wacklinin kanssa. Huhtikuussa 2024 historiikin taittajaksi valittiin Juho Paavola, joka on myös käsitellyt kaikki kirjan eri lähteistä kerätyt kuvat ja kuvannut kirjaan uusia kuvia.

”Kangasalan soten rakentajia. Kunnallisia sosiaali- ja terveyspalveluita yli 150 vuotta – teos vie lukijan Kangasalan sosiaali- ja terveyspalveluiden historiaan. Teos on tarinallinen tietokirja, joka kulkee läpi aikakausien, kohtaamisten ja kehitysaskelten”, Matti Wacklin kertoo.

Historiikki jakautuu viiteen alalukuun, jotka ovat Terveydenhuolto, Sosiaalipalvelut, Päivähoito, Vanhuspalvelut ja Johtaminen. Kirja sisältää lähes viidenkymmenen haastattelun avulla kerättyjä tarinoita ja muistelmia, jotka kattavat noin 50 vuoden ajanjakson. Aiempi historia teokseen on kerätty muun muassa Kangasalla ilmestyneistä lehdistä sekä muista teoksista ja kaupungin omista vuosikertomuksista. Historiikki siis yhdistää tarinat ja historialliset faktat: teoksen alareunassa kulkee soten aikajana, joka selkeyttää tärkeiden tapahtumien kulkua.

”Historiikki kertoo palveluiden uudistamisesta ja kehittämisestä, ja nostaa keskiöön ne ihmiset, jotka ovat käyttäneet palveluita ja he, jotka ovat kehittäneet ja toteuttaneet niitä”, Wacklin kuvailee teosta.

Toimituskunta suosittelee lämpimästi tutustumaan mielenkiintoiseen ja elämänmakuiseen teokseen. Pieni erä historiikkikirjoja tulee myyntiin kaupunki-infoon Kangasalan Prisma-keskukseen. Lisäksi teos tulee lainattavaksi Kangasalan kirjastoihin.

Kangasalan soten rakentajia. Kunnallisia sosiaali- ja terveyspalveluita yli 150 vuotta -teos julkaistiin Kangasala-talossa tiistaina 26.11.2024. Tilaisuudessa kuultiin muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön tervehdys, toimituskunnan puheenjohtajan taustoitus kirjan teolle sekä kirjoittajien tarina sotehistoriikin kirjoittamisesta.