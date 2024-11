RIL-PALKINTO 2024 Katajanokan Laiturille

Katajanokan Laiturin RIL-Palkinnon 2024 saajaksi valinnut muusikko Sipe Santapukki korosti valinnassaan rakennuksen edustavan rakennustaidollisesti upeaa hanketta vaativalla rakennuspaikalla. Massiivipuinen kokonaisuus koostuu Stora Enson pääkonttorista ja S-ryhmän Sokotel-hotellista, ja sijaitsee Helsingin Katajanokalla, aivan meren äärellä.

”Katajanokan Laituri on toteutettu onnistuneesti yhdelle Helsingin paraatipaikoista. Hanketta on johdettu ammattitaitoisesti, läpinäkyvästi ja avoimesti. Päivittäinen tekeminen on perustunut osapuolten väliseen vahvaan luottamukseen”, päätuomari korostaa.

Hän antaa kiitosta myös hankkeessa kehitetyille innovaatioille sekä tahtituotannon hyödyntämiselle rakentamisessa.

”Koko kohde on toteutettu kahdeksan tunnin tahdilla, joka on maailman mittapuussakin erittäin kunnianhimoinen tahtiaika. Rakennukseen on toteutettu onnistuneesti myös uudenlaisia teknisiä yksityiskohtia, hyvänä esimerkkinä aulan valokaivon kaarevat puupalkit.”

Jaetulle kakkosijalle yltänyttä käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos ONKALO®:a Santapukki kehui globaalista edelläkävijyydestä. Hankkeessa on kehitetty maailmanlaajuisestikin isoja, teknisiä innovaatioita. Myyrmäen kirkon peruskorjauksen Santapukki sanoi puolestaan olevan esimerkkisuoritus vaativan kohteen saneerauksesta.

RIL-Palkinnon voittaja julkistettiin 28.11.2024 RIL-Summitissa Helsingissä. Päätuomari teki valintansa kolmen finalistin joukosta, rakennusalan asiantuntijoista koostuva esiraadin arvioiden pohjalta. Esiraadin puheenjohtajana toimi Rakennuslehden päätoimittaja, Tapio Kivistö. Kaikkiaan RIL-Palkinto-kilpailuun osallistui 12 kovatasoista ehdotusta.

Kuvat:

Kaikkien finalistikohteiden kuvat löytyvät tämän linkin takaa. Linkin taakse päivittyy kuvia myös itse palkintotilaisuudesta.

Kuvaoikeudet:

Merkitty kuvien yhteyteen.





Katajanokan Laiturin osapuolet:

Rakennuttaja: Varma (Sari Raunio)

Projektinjohto: Haahtela (Sami Rämänen)

Pääsuunnittelu: Anttinen Oiva Arkkitehdit (Selina Anttinen)

Arkkitehti: Anttinen Oiva Arkkitehdit (Selina Anttinen ja Teemu Halme)

Rakennesuunnittelu: Sweco Finland (Antti Vilen)

LVIAS-suunnitttelu: Granlund (Jari Hotokainen)

Palotekninen suunnittelu: KK Palokonsultit (Esko Mikkola)

Akustiikkasuunnittelu: Akukon (Oskar Lindfors)

Päätoteuttaja: Haahtela (Jari Salonen)

Pohjarakennusurakoitsija: Kreate V(ille Oikari)

Julkisivu-urakoitsija: Haka Pks (Viljar Rei)





Myyrmäen kirkon peruskorjauksen osapuolet:

Rakennuttaja: Vantaan Seurakuntayhtymä. Timo Kraufvelin, Juha Paukkeri, Pasi Valima

Rakennuttajakonsultti ja rakennustyön valvonta: Rapp Valvontakonsultit Oy. Anne Pursiainen, Lassi Uljas, Tomi Mainola, Santeri Kedonperä

Pääurakoitsija: NCC Suomi Oy. Jarkko Heinonen, Olli Paijola, Mika Mensalo

Pää- ja arkkitehtisuunnittelu: ARCO Architecture Company. Minerva Ahokanto, Riikka Hautala, Sofianna Suomalainen

Rakennesuunnittelu: Ideastructura Oy. Teemu Viiala, Antti Paakkari, Niko Lipsanen

LVIAS-suunnittelu: Rejlers Finland Oy. Jussi Kokko, Juho Koivusaari

Sähkösuunnittelu: Rejlers Finland Oy. Erkki Vaaranto

Akustiikkasuunnittelu: Efterklang (osa AFRYa). Eija Halme-Salo

Geo-/hulevesisuunnittelu: WSP Finland Oy. Hannu Taipale

Ammattikeittiösuunnittelu: Sitowise Oy. Sari Pylväläinen





Ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos ONKALO® osapuolet:

Rakennuttaja: Posiva Oy

Rakennuttajakonsultti: A-Insinöörit (TYL-LTV-urakka)

Pääsuunnittelijat: Saanio & Riekkola Oy (Matti Kalliomäki), Pöyry Architects Oy (Aki Alanko),

Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd (Vesa-Matti Lehtovaara)

Rakennesuunnittelu: mm. Insinööritoimisto Rakenne-Rauma Oy, Finnmap Infra Oy, Sweco Finland Oy.

Talotekniikkasuunnittelu: mm. Elomatic Oy, AFRY Oy, SP-suunnittelu Oy, Insta Automation Oy

Kalliotekninen suunnittelu: mm. AFRY/Pöyry, A-insinöörit Civil Oy, Rockplan Oy, Sweco Finland Oy, RMCF Oy

Urakointi: mm. YIT, Destia, Kalliorakennus Vyyryläinen Oy, Työyhteenliittymä LTV (Hartela, Ilmastointi Salminen, Vesi Vasa, Sähkö-Rauma), Skanska, LVT-Putki Oy, Rauman sähköpalvelu Oy, Rakennus A&J Laakeristo Oy, Nordec Oy, Kone Hissit Oy, Jiitee Työt Oy

Sivu-urakoitsijat: mm. K.T. Tähtinen Oy, Vertek Sähköpalvelu Oy, Insta Automation Oy, Ilmastointi Salminen Oy, Vesi-Vasa Oy, Sähkö-Rauma Oy

Ali-urakoitsijat: mm. SK-Kaivin Oy, Lännen Kaivuu ja Louhinta Oy, Sähkö-Rauma Oy, Rakennustyöt Ville Kauppi Oy, Prismarit Oy, Sähköasennus Kärki & Voutilainen Oy, Nivico Oy





RIL-Palkinto

RIL ry myöntää vuosittain RIL-Palkinnon rakennustyölle, -kohteelle tai -konseptille, joka edustaa parhaiten korkealuokkaista, laadukasta ja innovatiivista suomalaista rakennusinsinööritaitoa ja osaamista. Palkittava työ tai hanke on edistänyt kilpailuaikana parhaiten myönteistä rakennusteknistä ja yhteiskunnallista kehitystä maassamme. Ensimmäisen kerran RIL-Palkinto on myönnetty vuonna 1972.

Tunnustuksella palkitaan rakennuskohteita, joiden suunnittelussa ja toteutuksessa on osoitettu erinomaista rakennusalan osaamista joko uutta kehittämällä tai olemassa olevaa tietoa luovasti soveltamalla. Kilpailussa on viime vuosina painotettu lisäksi muun muassa digitaalisten ratkaisuiden ja uusien innovaatioiden hyödyntämistä sekä loppukäyttäjien huomioimista.

Vuonna 2023 RIL-Palkinto annettiin Raide-Jokeri Allianssi-hankkeelle – päätöksen teki eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutz. Vuonna 2022 RIL-Palkinnon sai Blominmäen jätevedenpuhdistamo, ja valinnan teki kansanedustaja Elina Valtonen. Vuonna 2021 RIL-Palkinto myönnettiin Helsinki-Vantaan lentoaseman kehitysohjelman projektikokonaisuudelle, jonka valitsi voittajaksi yritysjohtaja Matti Alahuhta.