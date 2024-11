Alkutalven tulva nousussa Uudenmaan vesistöissä

Tulva koettelee nyt erityisesti pienempien valuma-alueiden jokia ja puroja, missä virtaamahuiput saavutettaneen tiistai-illan ja keskiviikon välisenä aikana. Suuremmat joet reagoivat hieman hitaammin ja niiden alajuoksuilla huippu voi ajoittua loppuviikon puolelle.

Virtaamat olivat tiistaina aamupäivällä edelleen voimakkaassa nousussa erityisesti Lepsämänjoella, Keravanjoella, Espoonjoella, Siuntionjoella ja Ilolanjoella. Tulvavesi on noussut alaville ranta-alueille ja pelloille. Keravanjoen Hanalassa virtaama nousee tulvarajan 28 m3/s yläpuolelle tiistai-iltaan mennessä.

Tulvatilanne on aiheuttanut toistaiseksi harmia lähinnä tienkäyttäjille ja kevyen liikenteen väylillä kulkeville. Vettä on noussut alaville yksityisteille ja tiistain aikana on odotettavissa mahdollisia liikennerajoitteita myös maanteille, erityisesti tilannetta seurataan Lohjan Pusulanjärven, Vantaan Askiston, Nurmijärven Jokipellon ja Porvoon Ilolanjoen alueilla. Merkittävämpiä rakennusvahinkoja ei ole tullut tiistaiaamupäivään mennessä tietoon.

Vesisateet ovat toistaiseksi tauonneet ja kun lumipeite alkaa olla suurelta osin sulanut, virtaamien ennustetaan kääntyvän laskusuuntaan. Uudenmaan järvet kuitenkin jatkanevat nousuaan vielä lähipäivien ajan. Keskiviikon ja torstain väliselle yölle ennustetut vesisateet voivat hidastaa vedenpintojen laskua jonkin verran.

Pelastuslain mukaan kiinteistönomistajan on osaltaan varauduttava omaisuutensa suojaamiseen. Tulvatilannetta on syytä tarkkailla tiiviisti ja tarvittaessa tulee ryhtyä omatoimisiin suojaustoimenpiteisiin. Laiturien ja veneiden kiinnitysten tulee olla kunnossa ja irtainta omaisuutta on syytä siirtää turvaan tulvalta.

Tulvavedessä liikkumista tulee välttää. Virtaava vesi on voimakasta ja voi kaataa kulkijan jo matalillakin vesisyvyyksillä. Tierakenteiden rikkoutumista ei välttämättä havaitse samean tulvaveden alta, joten veden peittämällä tiellä liikkumista tulee harkita tarkkaan.

Ohjeita omatoimiseen varautumiseen sekä omaisuuden suojaamiseen löytyy vesi.fi -sivustolta.