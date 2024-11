Lounais-Suomen tulvatilanne kehittynyt paljon ennustettua pahemmaksi - kiinteistöille ja tiestölle aiheutunut runsaasti vahinkoja (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Nopea tulviminen on aiheuttanut myös runsaasti vahinkoja eri puolilla Lounais-Suomea kiinteistöille, liikenneväylille ja rantarakenteille. Ehkä vaikein tilanne on ollut alavalla ja tulvaherkällä alueella sijaitsevassa Eurassa, jossa Pyhäjärven juoksutuksen selvästä pienentämisestä huolimatta useita kiinteistöjä on kastunut Eurajoen vedenpinnan noustua puoli metriä yli tulvarajan. Eurajoen vesistössä lumen sulamisen ja runsaan vesisateen yhteisvaikutus vastasi lähes 100 mm:n sadetta noin puolessatoista vuorokaudessa eli suunnilleen kahden kuukauden keskimääräistä sademäärää.

Loimijoen virtaama nousee tämän päivän aikana 260-270 m3/s:n tasolle, jonka toistuvuus on noin kerran kymmenessä vuodessa. Kokemäenjoen tulvaherkällä keskiosalla virtaama pyritään pitämään Pirkanmaan järvien säännöstelykeinoin alle 650 kuutiometrin sekunnissa Huittisten kiinteistövahinkojen välttämiseksi.

Savijoki tulvii, Liedon Parmaharju. Kuva: Jari Sipilä 26.11.2024.

Liikenneväylien osalta teitä on tulvan vuoksi ollut tänään 26.11.2024 poikki mm. Eurajoella, Liedossa, Pöytyällä, Huittisissa ja Raumalla. Tulvatilanne on onneksi kääntymässä laskuun tiistain aikana varsinkin vähäjärvisissä vesistöissä.

