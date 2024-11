Metsätilamarkkinat houkuttelevasti hinnoiteltu - Lähitulevaisuuden riski teollisuuden maksukyvystä varjostaa puun hintanäkymiä

Metsätilamarkkinoiden kehitys





Vuodesta 2018 jatkunut metsämaan hintojen nousukausi päättyi vuonna 2023, kun alkuvuoden nousu kääntyi loppuvuonna laskuksi. Lapissa ja Pohjois-Suomessa metsätilojen hinnat ovat nousseet nopeammin kuin Etelä-Suomessa, mikä selittyy matalammalla lähtöhintatasolla.

Vuoden 2024 metsätilamarkkinat ovat olleet vaihtelevat. Koko maan metsätilojen hintataso laski hieman vuoden ensimmäisellä puoliskolla (H1 2024), mutta toisella puoliskolla (H2 2024) hintojen lasku tasaantui, paikoin on havaittu pientä elpymistä. Hintakehitys on kuitenkin vaihdellut alueittain. Lapissa ja Etelä-Suomessa hinnat ovat nousseet maltillisesti, kun taas Keski-Suomessa ja Pohjois-Suomessa hinnat ovat laskeneet hehtaarikohtaisesti. Vähentynyt kilpailu metsätiloista näkyy erityisesti Keski- ja Pohjois-Suomessa, joissa metsärahastot ovat olleet aiemmin aktiivisia ostajia.

Puun ja metsämaan inflaatiosuoja

Metsämaan hinta nousi hyvin voimakkaasti vuosina 2021–2023 sijoitusrahastojen ollessa aktiivisimmillaan markkinoilla. Korkojen nousu ja sijoitusrahastojen hankintojen vähentyminen ovat rauhoittaneet markkinoita vuonna 2024. Metsämaan hintataso kääntyi laskuun, vaikka puun hintatasossa nähtiin uusia ennätyslukemia. Graafin 2 mukaan metsätilojen hintakehitys on ollut selvästi puun hintatasoa ripeämpää vuosina 2020–2022, eli aikana, jolloin metsärahastot olivat aktiivisimmillaan markkinoilla. Vuosina 2023 ja 2024 hintakehityksen suunta on kääntynyt, mikä on parantanut metsätilojen tuottotasoa aiemmista vuosista, jolloin reaalituotto kävi heikoimmillaan jopa alle 3 %:n tasolla.

Puun hintakehitykseen suhteutettuna metsätilojen hintataso on tällä hetkellä erittäin houkutteleva. Pitkällä aikavälillä näkymät metsätilojen hintojen kehitykselle näyttävät positiiviselta. Puun käytön odotetaan kasvavan Suomessa sekä kemiallisessa että mekaanisessa metsäteollisuudessa tukien korkeampia puunhintoja, ja tätä kautta metsämaan arvon kehitystä. Vähentynyt kilpailu metsätilamarkkinalla on tarjonnut erinomaisia paikkoja tilahankintoihin ostajille, joilla on mahdollisuus ajoittaa hankintoja.





Puukaupan ja lopputuotteiden näkymät

Pohjoismaissa puukaupan tilanne on otollinen metsänomistajan kannalta. Investointivetoinen kysyntä jatkuu ja Metsä Group vihki Kemin biotuotetehtaansa käyttöön koeajojen jälkeen lokakuussa 2024. Puun hinnat ovat korkealla sekä harvennus- että päätehakkuissa. Luonnonvarakeskuksen mukaan puukauppamäärä on kasvanut noin 7 % verrattuna vuoden takaisiin. Venäjän puun poistuminen markkinalta aiheuttaa edelleen niukkuutta tarjonnassa, mikä näkyy erityisesti kuitupuun hinnoissa. Globaalisti tarkasteltuna puun hintakehitys on vahvaa Pohjoismaissa verrattuna muihin maihin.

PTT:n markkinakatsauksen mukaan massan tuotanto ja vienti kasvavat ensi vuonna. Kemiallisen metsäteollisuuden puun kysyntänäkymät ovat isossa mittakaavassa vakaat, mutta korkea puun hintataso tuottaa haasteita kotimaisille tehtaille. Kiinan selluvarastot ovat vähenemään päin, jonka vuoksi kysynnän oletetaan piristyvän. Euroopan talouskasvun mahdollinen elpyminen vuonna 2025 lisäisi lievästi sellun ja kartongin kysyntää. Osakemarkkinat eivät kuitenkaan hinnoittele piristystä metsäyhtiöiden lopputuotteiden hintatasoon ja kysyntään. Marraskuussa 2024 metsäyhtiöistä Stora Enson R ja Metsä Boardin B osakkeiden kurssit ovat matalammalla tasolla kuin kertaakaan viimeisen viiden vuoden aikana. Yhtiöiden markkina-arvo on myös selvästi alle tasearvon, mikä kertoo erittäin heikoista tulosodotuksista. Tämän takia on viisasta varautua tilanteeseen, jossa eri ennustelaitosten ruusuiset kuvat ensi vuodesta eivät toteudu.

Mekaanisen metsäteollisuuden lähtötilanne on haastava, toisaalta ohjauskoronlaskut voivat antaa rakennusalalle piristysruiskeen, joka lisäisi tukkipuun kysyntää. Sahatavaran kysyntää edesauttaa hajautettu vienti suurille markkinoille.

Toistamme aikaisemman viestimme. Puun tarjonta on niukkaa, kotimaiset investoinnit yhdistettynä Venäjän tuontipuun poistumiseen ovat aiheuttaneet positiivisen puun kysyntäsokin, joka välittyy metsänomistajan kannalta positiivisesti sekä puun että metsätilojen hintoihin. Puun hinnat tulevat asettumaan uuteen tasapainotilaan, joka on korkeampi kuin historiallinen taso. Lyhyellä aikavälillä metsäteollisuuden kyky maksaa puusta on kuitenkin tiukka, sillä lopputuotteiden hinnat ovat kesän piristymisen jälkeen kääntyneet jälleen laskuun. Metsäteollisuuden kyky maksaa puusta on tällä hetkellä koetuksella. Näkemyksemme mukaan jopa pienikin hinnannousu nykyiseltä ennätystasolta voisi johtaa seisokkeihin tai jopa tehtaiden pysyviin sulkemisiin Suomessa. Nykyisessä markkinaympäristössä on siis hyvin spekulatiivista luottaa puun hintojen nousuun seuraavan 12 kuukauden aikana ja näemme riskit laskusuuntaiselle kehitykselle suurempina. Tämän takia AARI Metsä on myynyt asiakkaidensa leimikkoja etupainotteisesti ja jatkamme aktiivista puunmyyntiä. Tilanne on hyvin päinvastainen vuoden 2022 syksyn tilanteeseen, jolloin erityisesti kuitupuun hinta oli suhteettoman matalalla tasolla. Tällöin puuraaka-aine oli vahvasti alihinnoiteltua kilpailijamaihin ja teollisuuden maksukykyyn nähden, minkä takia vähensimme tällöin puun myyntiä voimakkaasti. Nykyisessä markkinassa on sekä metsänomistajan että kansantalouden etu hyödyntää puun ennätyskorkea hintataso ja tehdä puukauppaa aktiivisesti. Pitkällä aikavälillä puun hintatasossa on merkittävää nousupotentiaalia puupohjaisten materiaalien kysynnän lisääntyessä, ja puun tarjonnan pysyessä rajallisena mm. lisääntyvien metsätuhojen johdosta.