Nupurinkallion pientaloalueelle suunnitellaan uutta rakentamista, ulkoilureittejä ja parempia liikennejärjestelyjä

Nupurinkallion asemakaavoitusta ohjaavat lokakuussa 2024 hyväksytyt tavoitteet. Suunnittelualueen koko on noin 230 hehtaaria. Kaupungin omistamat 80 hehtaaria ovat etupäässä viher- ja suojelualueita. Alueella on useita yksityisiä maanomistajia, joiden maille uusi kaava mahdollistaisi täydentävää pientalorakentamista tulevaisuudessa.

– Maankäyttö alueella jakautuu siten, että Nupurintien varteen eteläpuolelle tulisi hieman tiiviimmän rakentamisen alue, ja muualla korostuisivat luonto sekä pientaloalueiden väljyys ja vehreys, kertoo kaavan päävalmistelija, arkkitehti Hugo Leppäsyrjä.

Pientaloaluetta suunnitellaan luonnon ehdoilla

Tiiviimmän ja täydentyvän rakentamisen alue rajataan kaavassa Nupurintien varren ja sen länsipuolella kulkevan Nupurinkalliontien väliin. Tällä alueella voisi sijaita pientä kaupallista palvelua ja esimerkiksi asukkaiden toivoma päiväkoti.

Leppäsyrjä nostaa esiin myös asukkaiden huolen alueen liikenneturvallisuudesta.

– Nupurintien ja siihen liittyvien teiden risteysturvallisuus on herättänyt keskustelua jo pidempään. Nyt tämä tullaan huomioimaan suunnittelussa osana alueen katuverkon kehittämistä.

Alueella on paljon metsä- ja kallioalueita, joita halutaan säilyttää. Näiden alueiden läheisyyteen suunniteltu rakentaminen on luonteeltaan väljää ja luonnonmukaisempaa. Tulevien korttelialueiden tehokkuusluku on pienempi, ja talojen pihoille jää enemmän tilaa vehreydelle. Turunväylän meluntorjuntaratkaisut alueen eteläosassa vaikuttavat siihen, miten eteläisimmän osan suunnittelu etenee.

Arvokasta luontoa ja kulttuurihistoriallisia kohteita

Alueen historiasta kertovat monet kulttuurihistorialliset kohteet. Näihin lukeutuu muun muassa 1900-luvun alun pihapiirejä ja 1950-luvun rakennuksia. Rakennusten suojelu on tavoite, johon asemakaavoituksella pyritään. Alueella sijaitsee myös useita inventoituja arkeologisia kohteita.

Luontoselvityksissä on korostunut neljä kohdetta, joihin on suunnittelussa kiinnitettävä erityistä huomioita: Masskärr, Mossahagen, Hakjärven laskupuro ja Nupurintien varren arvokeskittymä. Lisäksi yleiskaavan merkityt maakunnalliset ja paikalliset ekologiset yhteydet pyritään turvaamaan suunnittelussa mahdollisimman hyvin.

Alun perin alueen suunnittelu tuli vireille jo 2009 ja tavoitteet hyväksyttiin 2011. Tuolloin nähtävillä ollut kaavaluonnos herätti eriäviä näkemyksiä ja jäi lopulta odottamaan POKEa (Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava). Sittemmin kaavoitus käynnistettiin uudelleen. Vuonna 2021 toteutetuissa asukaskyselyssä ja asukasilloissa korostuivat kallio- ja metsäalueiden säilyttäminen, mikä onkin nyt otettu suunnittelun lähtökohdaksi. POKEn saatua lainvoiman alkuvuonna 2024 kaavan valmistelua jatkettiin. Nyt kaavalle asetettujen tavoitteiden pohjalta laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja valmisteluaineisto tulevat nähtäville 2.12.–31.12.2024. Kaavasta järjestetään asukastilaisuus 4.12.2024 kello 17–19 Karhusuon koululla.