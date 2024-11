Ylvan toimitusjohtajaksi Mika Perkiö

KTM Mika Perkiö aloittaa Ylvan toimitusjohtajana monipuolisen ja pitkän talous- ja toimitusjohtajakokemuksen siivittämänä. Aiemmin Perkiö on toiminut talousjohtajan, toimitusjohtajan sekä hallituksen jäsenen rooleissa monissa eri yhtiöissä, kuten DEN Group, Delete, Sataservice ja Machinery Oy:issa.

”Mika Perkiö vakuutti Ylvan hallituksen monipuolisella kokemuksellaan haastavista rahoitus- ja yritysjärjestelyistä. Hänen referenssinsä ja suosituksensa aikaisemmista yrityksistä ovat erittäin vahvat. Lisäksi Perkiön näytöt johtamistaidoista ja yhteistyövalmiuksista eri sidosryhmien kanssa vakuuttivat hallituksen päätöstä tehdessä”, toteaa Ylvan hallituksen puheenjohtaja Mika Heikkilä.

Ylvan suuret rakennushankkeet, Lyyra-kortteli Hakaniemessä ja Grand Hansa ydinkeskustassa, ovat valmistuneet Helsingin keskeisille sijainneille. Kiinteistömarkkinoiden tilanne Suomessa on kuitenkin haastava. Ylvan toiminnan pitkän aikavälin turvaaminen velanhoitokykyä parantamalla on lähivuosien ydintavoite, jonka tavoitteellinen työ jatkuu Perkiön johdolla. Ylvan strategiana on yhä tulevaisuudessa vastuullisuuteen ja kestävyyteen pohjautuva liiketoiminta.

”Ylvalla on hieno historia vastuullisesta kiinteistökehittämisestä sekä nopeatempoisesta kiinteistö- ja ravintolaliiketoiminnasta. Ylvan toimintaympäristö on kuitenkin hyvin haasteellinen tällä hetkellä. Pitkä kokemukseni haasteellisista ongelmanratkaisutilanteista on avuksi tulevissa tehtävissä”, toteaa Mika Perkiö.

Ylvan hallitus päätti valinnasta kokouksessaan 20.11. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto päätti 26.11. Perkiön nimityksestä Ylvan aiempien toimitusjohtajien tapaan myös HYY:n talousjohtajan tehtävään.

