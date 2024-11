Sara Siepin elämästä kertova kirja on singahtanut myyntimenestykseksi ja syksyn äänikirjahitiksi

Sara Sieppi – Oliks sulla vielä jotain? ilmestyi 13.11. ja on myynyt kahdessa viikossa poikkeuksellisen määrän, yli 10 000 kappaletta. Teos on menestynyt erinomaisesti sekä äänikirjana että painettuna, mutta erityisesti äänikirjapuolella kirja kerää yleisöä ennätystahtia ja on noussut pikavauhtia yhdeksi syksyn kuunnelluimmaksi teokseksi.

Wilma Ruohiston kirjoittama Sara Sieppi – Oliks sulla vielä jotain? kertoo tunnetun vaikuttajan matkan Kaakamon kylästä kattohuoneistoihin.

Välivuoden missikokeilusta rakentui Sara Siepille vahingossa ura, jota ei pitänyt olla edes olemassa. Herkkä ja ujo tyttö ei tunnistanut itseään klikkiotsikoista. Mitä tapahtuu, kun haluaisi elää huoletonta nuoruuttaan 19-vuotiaana, mutta samaan aikaan pitäisikin olla esikuva muille?

Sara Siepistä on kirjoitettu satoja lehtijuttuja ja hän on Suomen ensimmäisiä ja seuratuimpia vaikuttajia. Kirjassaan hän kertoo ensi kertaa tarinansa omin sanoin sellaisena kuin on sen kokenut.

Ääni- ja e-kirja ovat yksinoikeudella saatavilla Storytel-palvelusta 10.1.2025 asti, jonka jälkeen ne tulevat myös muihin lukuaikapalveluihin. Painettu kirja on nyt saatavilla kirjakaupoista ja verkkokaupoista kautta maan.

Wilma Ruohisto (s. 1995) on helsinkiläinen toimittaja ja dokumentaristi. Hän on aiemmin kirjoittanut teoksen Selvin päin: erään bilettäjän tarina (2022).

Sara Sieppi on Torniossa syntynyt yrittäjä, sosiaalisen median sisällöntuottaja ja vuoden 2011 Miss Suomi.