Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Hyvinvointialueen pitkän aikavälin investointisuunnitelma sisältää uudisrakennuksen ja peruskorjauksia

Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Asiakkaan ei tarvitse hakea uutta palvelupäätöstä heti vammaispalvelulain tullessa voimaan vuoden alussa 22.11.2024 14:33:15 EET | Tiedote

Uusi vammaispalvelulaki tulee voimaan ensi vuoden alussa. Asiakkaan ei tarvitse tehdä uutta palveluhakemusta, jos hänellä on voimassa oleva päätös vammaispalvelusta. Palvelut jatkuvat vanhan päätöksen mukaisesti siihen merkityn voimassaoloajan loppuun asti, mutta kuitenkin enintään vuoden 2027 loppuun. Hyvinvointialue käsittelee 1.1.2025 alkaen saapuvat hakemukset uuden lain mukaisesti. Jos hakemus saapuu vuoden 2024 aikana, se käsitellään vielä nykyisen lainsäädännön mukaisesti. Kaikki vanhat, toistaiseksi voimassa olevat päätökset päivitetään uuden lainsäädännön mukaisiksi kolmen vuoden siirtymäajalla. Hyvinvointialueen työntekijä on yhteydessä asiakkaaseen palvelutarpeen tarkistamiseksi. Asiakas voi kuitenkin halutessaan myös itse pyytää uutta palvelutarpeen arviointia ja päätöksensä päivittämistä uuden lain mukaiseksi. Tällöin asiakkaan tulee tehdä uusi hakemus aikaisintaan 1.1.2025. Määräaikaisesti myönnetylle palvelulle haetaan tarvittaessa jatkoa entiseen tapaan. Hakiessa on hyv