Betolar vauhdittaa tekoälyllä kiertotaloutta

Betolar Oyj on suomalainen materiaaliteknologiayritys, joka edistää kaivosteollisuuden ja rakentamisen vihreää siirtymää. Betolarin missiona on auttaa vähentämään CO₂-päästöjä ja neitseellisten luonnonvarojen käyttöä.

Betolar kehittää vähähiilisiä ja jätteettömiä ratkaisuja kaivos- ja metalliteollisuudelle. Betolarin Geoprime®-ratkaisu tuottaa mm. maailman vähäpäästöisimpiä ontelolaattoja. Betolarin tekoälypohjainen data-alusta luo arvoa teollisuuden sivuvirroille, nopeuttaa ratkaisukehitystä ja rakentaa globaaleja markkinoita sivuvirroille.

Vuonna 2016 perustettu Betolar on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle, ja yrityksen kotipaikka on Kannonkoskella. Lisätietoa: www.betolar.com.