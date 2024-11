Kvarnström (SDP): Uusi raportti osoittaa, miksi valtatie 25:een panostaminen on tärkeää ja järkevää

– Tiellä tapahtuu vuosittain useita kuolemaan johtavia onnettomuuksia, ja tien merkitys kasvaa suunnitteilla olevien investointien sekä muuttuneen geopoliittisen tilanteen myötä, Kvarnström sanoo.

Raportissa keskitytään kolmeen kokonaisuuteen: kasvuun ja investointeihin, huoltovarmuuteen ja turvallisuuteen sekä siihen, ettei tie vastaa nykyajan tarpeita.

– Vuosien mittaa on tehty useita pienempiä parannuksia, mutta suuret ja välttämättömät investoinnit ovat jääneet investointisuunnitelmien tasolle. Tie on nykytilassaan paikoin kapea, mutkainen, vaarallinen ja täynnä vaihtelevia nopeusrajoituksia. Valtatien on oltava isompi ja turvallisempi, Kvarnström painottaa.

Raportissa tuodaan esille, että valtatie 25:n ympäristössä on 7 miljardin euron investointisuunnitelmat.

Viimeisen neljän vuoden aikana tiellä on tapahtunut 16 kuolemaan johtanutta onnettomuutta.

– Jokainen kuolemantapaus on liikaa. Liikenneturvallisuutta on parannettava, Kvarnström toteaa.

Hän pitää myönteisenä valtatie 25:een liittyvän yhteistyön lisääntymistä ja laajenemista.

– Raportti antaa faktapohjan, mutta se ei ole loppu vaan uusi alku. Seuraava tavoite on saada panostukset mukaan hallituksen puoliväliriiheen keväällä. Sitä ennen äänestän tietenkin joulukuussa budjettialoitteemme puolesta valtatie 25:stä, ja suuret investoinnit on saatava osaksi Liikenne 12 -suunnitelmaa ja tulevaa hallitusohjelmaa, sanoo Kvarnström, joka johtaa eduskunnan valtatie 25 -verkostoa yhdessä Henrik Wickströmin (RKP) kanssa.

Raportti löytyy täältä:

https://rihykauppakamari.fi/shared/files/Pdf/VT%2025/Valtatie%2025%20-%20Uudenmaan%20keh%C3%A4v%C3%A4yl%C3%A4_raportti_2024.pdf