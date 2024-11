Tulvat katkaisseet teitä Pirkanmaalla

Lempäälässä, Pyhällöntien pohjoispäässä tulvavesi on noussut tielle ja rautatiesillan alla oleva tie on poikki. Vedentulo on ollut niin runsasta ja niin nopeaa, että notkoa normaalisti kuivattava pumppaamo ei ole ehtinyt pumpata vettä samaa tahtia pois ja lopulta koko pumppaamo sähkökeskuksineen on jäänyt veden alle ja sammunut. Tämän seurauksena tulva on noussut nopeasti täyttämään lähes koko notkon. Veden kertyminen on alkanut jo eilen illalla, ensimmäinen ilmoitus asiasta on tullut noin klo 19. Tänään varhain aamuyöllä Elenia katkaisi virran syötön. Tällöin vettä on ollut tiellä jo noin 2 metriä.



Pelastuslaitos pumppaa vettä omalla kalustollaan ja pumppaamoiden hoitourakoitsija Flowplus Oy tuo paikalle tehokkaamman pumpun. Arvio on, että tie saataisiin takaisin liikennöitävään kuntoon vielä tänään tiistaina. Tulva on aiheuttanut myös ratasillan luiskan verhouskivien sekä niiden alla olevien eristelevyjen irtoamisen.



Orivedellä Enokunnantie 3381 on poikki ja noin 100 metriä tiestä on veden alla. Petääjärventielläkin on riski mennä poikki, mutta tie on saatu toistaiseksi pidettyä liikennöinnissä murskekorjauksella.