OAJ: Vesittääkö hallitus peruskoulujen oppimisen tuen uudistuksen?

OAJ on erittäin huolissaan siitä, että nyt ei olla korjaamassa perusopetuksen oppimisen tuen puutteita ja työrauhaongelmia, vaan mahdollisesti jopa pahentamassa niitä.

– Alkuperäinen esitys lähti siitä, että yhden opettajan vastuulla olevaan ryhmään voi sijoittaa lähtökohtaisesti enintään viisi oppilaskohtaista tukea saavaa oppilasta. Tämä olisi sekä tukea saavien oppilaiden että koko luokan etu niin oppimisen kuin työrauhan kannalta, OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto toteaa.

OAJ:n tietojen mukaan hallitus esittää nyt kesken lain eduskuntakäsittelyn lakiesitykseen muutosta, jonka myötä aiempaa suurempi osa oppilaskohtaisia tukimuotoja saavista oppilaista jäisi ko. rajauksen ulkopuolelle.

– Samalla syntyy perustavanlaatuinen porsaanreikä: kuntiin syntyisi vahva kannustin päättää vain sellaisista oppilaskohtaisista tukitoimista, jotka eivät vaikuta viiden oppilaan enimmäismäärään. Se vesittäisi koko oppimisen tuen uudistuksen ja tuen toimivuuden, OAJ:n koulutuspoliittinen johtaja Nina Lahtinen korostaa.

Opetusryhmä voisi olla miten suuri vain ja siinä voisi olla rajoittamaton määrä käytöshäiriöihin, oppimisvaikeuksiin ja aistiyliherkkyyksiin tukea tarvitsevia oppilaita. Vain sellaisten oppilaiden määrä olisi rajattu enintään viiteen, jotka saavat jonkin oppiaineen kaiken opetuksen erityisopettajalta pienryhmässä.

– Tukea tarvitsevat oppilaat jäisivät vaille sellaisesta tuesta, joita he tarvitsevat ja pahimmillaan myös muu ryhmä jäisi vaille tarvitsemaansa opetusta, Lahtinen jatkaa.

Suomen oppimistulokset ja koulutustaso ovat laskeneet jo vuosituhannen taitteesta lähtien. Peruskoulussa jo yli joka neljäs oppilas tarvitsee opinnoissaan tehostettua tai erityistä tukea.

– Tukea tarvitsevien määrä on lisääntynyt edellisen oppimisen tuen uudistuksen jälkeen joka vuosi. Samaan aikaan oppilaille annettujen tukitoimien määrä on vähentynyt. Tästä yhtälöstä seuraa, että opettaminen on muuttunut entistäkin haastavammaksi. Tämä kehityskulku on pysäytettävä rajaamalla vahvaa tukea tarvitsevien oppilaiden määrää, joka tavallisessa ryhmässä yhdellä opettajalla voi olla, Lahtinen toteaa.

– Vaikuttaa siltä, että hallituksella ei olekaan tahtoa ajaa läpi sellaista uudistusta, joka aidosti korjaa tilannetta kunnissa ja kaupungeissa, koska sillä on vaikutusta myös oppimisen tuen ja koulutuksen resursseihin. Viiden oppilaan rajaus on välttämätön, jotta oppimisen tuen uudistuksella on aidosti myönteinen vaikutus oppimiseen ja oppimisen tason nostoon sekä opettajien työhön ja opetuksen laatuun, Murto jatkaa.

Uuden perusopetuslain on tarkoitus tulla voimaan syksyllä 2025.