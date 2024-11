Kokenut teknologia-alan kasvun ja hallitustyön johtaja Petri Niemi markkinointiteknologian edelläkävijän Luxid Groupin hallituksen puheenjohtajaksi

G2 Invest Oy:n toimitusjohtaja ja lukuisten kotimaisten teknologia-alan kasvuyritysten hallitusammattilaisena meritoitunut Petri Niemi on nimitetty markkinointiteknologiaan erikoistuneen Luxid Groupin hallituksen puheenjohtajaksi.

Niemi tuo Luxidille merkittävän kokemuksensa kasvuyhtiöiden kehittämisestä ja johtamisesta. Hän on työskennellyt kasvuyhtiöiden parissa vuodesta 2000 lähtien ja lienee eniten suomalaisia yhtiöitä pörssiin vienyt hallitusammattilainen Suomessa.

Niemi on ollut listaamassa peräti seitsemää teknologiayritystä Helsingin pörssin First North -listalle hallituksen puheenjohtajana tai jäsenenä. Hänen kädenjälkensä näkyvät Siili Solutionsin, Next Gamesin, Bilotin, Detection Technologyn, LeadDeskin ja Vincitin listauksissa.

Niemi toimii tällä hetkellä muun muassa Admicomin, Carasent ASA:n ja Lounea Netin hallituksen puheenjohtajana.

“Toivon pystyväni kokemuksellani auttamaan yhtiöitä poistamaan kasvun esteitä, joita kasvumatkan varrella tyypillisesti kertyy. Esteet liittyvät tyypillisesti yrityksen johtamisen, päätöksenteon ja hallitustyöskentelyn tapoihin, mutta myös sellaisiin organisaation rakenteisiin, joiden kehittäminen on tarpeen yli 10 miljoonan liikevaihdon ja 100 työntekijän yhtiössä seuraavan kasvuvaiheen mahdollistamiseksi”, Luxid Groupin hallituksen puheenjohtaja Petri Niemi sanoo.

“Harvoin ihminen on näin innostunut uudesta esihenkilöstään. Petrin kokemus kasvuyhtiöiden hallitusten luotsaamisesta ja kasvupotentiaalin ulosmittaamisesta on vertaansa vailla. Meillä on nyt erittäin vahva tiimi joka tasolla asiantuntijoista hallitukseen. Tunnen suurta ylpeyttä ja nöyryyttä, kun saan olla osa kunnianhimoista ja vaativaa tiimiä”, Luxid Groupin toimitusjohtaja Pasi Voho kertoo.

Luxidin tavoitteena on kaksinkertaistaa liikevaihto 30 miljoonaan euroon seuraavan kahden vuoden aikana. Erityisesti Yhdysvalloissa Luxid pyrkii kasvamaan myös yritysostoilla.

"On hienoa saada Petri johtamaan Luxidin hallitustyötä. Hänen kokemuksensa hallitustyöstä ja osaamisensa kasvuyhtiöiden kehittämisessä ovat arvokkaita, kun kiihdytämme kansainvälistymistämme, kehitämme kannattavan kasvun tekijöitä ja arvoa tuottavia palveluita asiakkaillemme”, pääomasijoituksen Luxidiin aikaisemmin tänä vuonna tehneen Voland Partnersin perustajaosakas Erkka Niemi sanoo.

Kasvua teknologiamurroksesta

Erityisesti B2B-yhtiöissä alkoi merkittävä markkinoinnin ja myynnin digitalisoitumisen murros koronapandemiassa. Tämä luo markkinointiteknologiaan erikoistuneelle Luxidille uuden kansainvälisen kasvun mahdollisuuden.

Yhtiö kykenee kokonaistoimituksiin, jossa Luxidin monipuolinen teknologinen asiantuntemus yhdistyy luovien sisältöjen suunnittelun ja tuotannon vahvaan osaamiseen.

”Kun kykenet auttamaan asiakastasi tuntemaan oman asiakkaansa liiketoiminnan ja avainhenkilöiden tarpeet sekä mahdollistamaan liiketoiminnan tulokset luovilla ja oikein ajoitetuilla markkinoinnin ja myynnin toimenpiteillä, syntyy melko vastustamaton palveluiden kokonaisuus”, Petri Niemi sanoo.

Myös generatiivinen tekoäly luo täysin uusia kasvumahdollisuuksia Luxidin kaltaisille yhtiöille.

”Tyypillisesti konsulttien syväosaamisen skaalaaminen on ollut haastavaa. Tekoäly mahdollistaa sen ennennäkemättömällä tavalla. Tulevaisuuden kasvun kiihdyttämiseen ei tarvita konsulttien armeijan rekrytoimista”, Niemi sanoo.