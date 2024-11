Wulff jatkaa strategiansa toteuttamista – uusin yritysosto Tilitoimisto Esse

Wulff Tilitoimistot vahvistaa asemaansa alalla hankkimalla Ab Bokföringsbyrå Esse Tilitoimisto Oy:n liiketoiminnan. Porvoolainen Esse tunnetaan erityisesti ruotsinkielisten asiakkaidensa henkilökohtaisesta palvelusta ja korkeasta asiakastyytyväisyydestä. Kaupan myötä Tilitoimisto Essen henkilöstöstä tulee osa Wulff Tilitoimistojen palvelukokonaisuutta.





Liiketoimintakauppa tuo Wulff Tilitoimistoille yli sata uutta asiakasta, viisi taloushallinnon ammattilaista sekä lähes 400 000 euron vuosittaisen liikevaihdon. Yhtiön ammattilaisten vahva osaaminen ja kyky palvella asiakkaita molemmilla kotimaisilla kielillä vahvistavat Wulffin asemaa erityisesti Itä-Uudellamaalla ja pääkaupunkiseudulla.





Wulff Tilitoimistojen kasvustrategia jatkuu

“Essen liittyminen osaksi Wulff Tilitoimistoja tukee kasvuamme ja strategista tavoitettamme tarjota alan henkilökohtaisinta ja laadukkainta palvelua. Esse tuo mukanaan ammattitaitoisia asiantuntijoita ja asiakaskeskeisen toimintamallin, joka sopii täydellisesti Wulffin arvoihin,” sanoo Wulff-konsernin toimitusjohtaja Elina Rahkonen. ”Erityisen merkittävää on Essen kyky vastata ruotsinkielisten asiakkaiden tarpeisiin. Se kasvattaa kilpailuetuamme,” Rahkonen jatkaa.





Tilitoimisto Essen vetäjä Inger Sandberg näkee yrityskaupan olevan avainasemassa yrityksen ja henkilöstön kehityksen kannalta: ”Wulff Tilitoimistot tuo meille kollegoita ja osaamista, joiden avulla voimme palvella asiakkaitamme entistä monipuolisemmin ja nopeammin. On innostavaa liittyä osaksi vahvaa ja vastuullista Wulff-yhteisöä, joka jakaa arvomme. Tämä on hieno kasvumahdollisuus henkilöstöllemme ja tuo asiakkaidemme saataville helposti myös Wulffin muita monipuolisia palveluja.”





WULFF TILITOIMISTOT

Taidolla hoidettu talous rakentaa yrityksesi menestystä –

meillä ihminen palvelee ihmistä

Wulff Tilitoimistot on taloushallinnon kumppani, joka huolehtii yrittäjien taloudesta huippuosaamisella. Palvelemme henkilökohtaisesti ja paikallisesti. Tarjoamme yrittäjille aina nimetyn asiantuntijan. Nyt tehdyn liiketoimintakaupan myötä Wulffin tilitoimistoammattilaisten määrä nousee yli 50:n, asiakkaiden määrä on lähes 2 500 ja vuotuinen liikevaihto on noin 5 milj. EUR. Wulff Tilitoimistot palvelee asiakkaitaan suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi, ja paikallisia toimipisteitä on Espoossa, Hyvinkäällä, Nivalassa, Porvoossa, Raahessa, Sipoossa sekä Tampereella.