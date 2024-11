Pohteen potilastietojärjestelmiä on yhtenäistetty, tarkista Kanta-informointi Omakannassa

Pohteen tarkastuslautakunnan arviointikertomus palkittiin vuoden 2023 parhaana hyvinvointialueiden sarjassa 22.11.2024 10:31:31 EET | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan vuoden 2023 arviointikertomus on valittu vuoden parhaaksi KPMG:n ja Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnan järjestämässä Vuoden arviointikertomus -kilpailussa. Kilpailu on suunnattu kuntien, kuntayhtymien ja nyt ensimmäistä kertaa myös hyvinvointialueiden tarkastuslautakunnille. Kilpailun tavoitteena on kehittää tarkastuslautakuntien arviointitoimintaa ja arviointikertomusten laatua.