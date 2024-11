Kuopion suurimpiin softataloihin kasvanut Ropo on Vuoden Digiyritys

Kuopion alueen kauppakamarin Digivaliokunta palkitsi to 28.11.2024 alueen ICT-toimijoita. Tänä vuonna Vuoden Digiyritys -voittajan valinnassa painotettiin yrityksen digitaalisuusastetta, rohkeaa kansainvälistymistä sekä ohjelmistokehitykseen kohdennettuja investointeja. Pohjoismaiden markkinajohtajaksi kasvaneen Ropon osalta digivaliokunta vakuuttui erityisesti yrityksen merkittävistä panostuksista asiakaslähtöiseen tuotekehitykseen ja organisaation sisäiseen osaamiseen.

”Ropo on innostava esimerkki pohjoissavolaisesta palveluviennin menestyjästä, joka on kasvanut paikallisesta startupista merkittäväksi pohjoismaiseksi toimijaksi. Ropo on onnistunut aktiivisesti hyödyntämään globaalien trendien, kuten digitalisaation, tekoälyn, vastuullisuuden sekä tieto- ja kyberturvan murrokset kasvun mahdollisuuksina”, perustelee kauppakamarin digivaliokunnan puheenjohtaja Tatu Säisä valintaa.

Yli 100 miljoonaa liikevaihtavan Ropon noin 400 työntekijästä neljännes työskentelee ohjelmisto- ja tuotekehityksen, järjestelmäimplementaatioiden ja teknisten projektien äärellä. Yhtiön tavoitteena on keskittää ohjelmistokehitys jatkossakin Kuopioon.

”Meille on tärkeää pysyä teknologian kärjessä ja olla edelläkävijöitä alallamme. Ropolla ollaan ylpeitä kuopiolaisista juuristamme ja siitä, että olemme vieneet vahvan suomalaisen osaamisen globaalille kentälle. On erityisen lämmittävää saada tämä tunnustus omalla kotikentällämme Kuopiossa. Olemme kasvaneet yhdeksi alueen suurimmista teknologiayhtiöistä ja edelleen Ropon koko alusta- ja palvelukehitys tehdään täällä", kommentoi Ropo-konsernin toimitusjohtaja Ilkka Sammelvuo.

Vuoden Digiyritys -palkinto on Kuopion alueen kauppakamarin Digivaliokunnan myöntämä tunnustus, jonka tavoitteena on nostaa esiin alueen ICT-alan toimijoita ja korkeaa osaamista. Palkinnon ovat aiempina vuosina voittaneet Ponsse Oyj (2022) ja NewIcon Oy (2023).