Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi Ermitage Partners Oy:n valituksen Finanssivalvonnan kieltopäätöksestä

Helsingin hallinto-oikeus kumosi Suomen riistakeskuksen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry:lle lintuinfluenssan leviämisen rajoittamiseksi myöntämän poikkeusluvan yhteensä 9 600 linnun tappamiseksi kaikilla liiton jäsentiloilla 25.10.2024 10:00:24 EEST | Tiedote

Helsingin hallinto-oikeus on tänään antamallaan päätöksellä kumonnut Suomen riistakeskuksen Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry:lle 26.7.2023 myöntämän metsästyslain 41 b §:n 1 momentin 1 kohdan mukaisen poikkeusluvan. Hallinto-oikeus totesi päätöksessään, että käytettävissä olleiden selvitysten perusteella ei voitu riittävästi arvioida poikkeusluvan edellytysten täyttymistä. Neljästä valituksesta kaksi jäi tutkimatta puuttuvan valitusoikeuden vuoksi. Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry oli hakenut poikkeuslupaa yhteensä 37 800 linnun pyydystämiseen tai tappamiseen liiton kaikilla jäsentiloilla, joita on 448 kappaletta. Suomen riistakeskuksen myöntämä poikkeuslupa on myönnetty kansanterveyden ja yleisen turvallisuuden turvaamiseksi yhteensä 9 600 linnun tappamiseen ajalla 26.7.‒31.7.2023. Hallinto-oikeus piti asiassa selvitettynä, että turkistarhatiloilla päätöksen tekohetkellä vallinneen akuutin tautitilanteen vakavuus huomioon ottaen oli ollut välttämätöntä ryhtyä v