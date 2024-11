Ammattiliitto Jyty valitsi Jonna Voiman puheenjohtajaksi jatkokaudelle

Ammattiliitto Jytyä vuodesta 2020 johtanut Jonna Voima on valittu jatkamaan liiton puheenjohtajana seuraavan nelivuotiskauden. Valinnan teki Jytyn liittovaltuusto järjestäytymiskokouksessaan 27. marraskuuta. Voimalle ei ollut vastaehdokkaita.

– Olen erittäin kiitollinen ja onnellinen saamastani luottamuksesta. Olemme saaneet Jytyssä paljon aikaan kuluneen neljän vuoden aikana, Voima sanoo.

– Valmistaudumme työehtosopimusneuvotteluihin tilanteessa, jossa maan hallitus on systemaattisesti heikentänyt työelämän lakeja ja työntekijöiden asemaa, Voima toteaa.

Jyty solmi Voiman johdolla merkittävät palkankorotukset kuntien ja hyvinvointialueiden työntekijöille vuoden 2022 neuvottelukierroksella. Sopimuksen saaminen edellytti Jytyn historian laajimpia lakkoja.

– Jytyläiset ovat ratkaisukeskeisiä, mutta eivät pelkää puolustaa oikeuksiaan. Olen edelleen ylpeä, miten hyvin Jytyn rivit pitivät tiukassa tilanteessa. Näin on myös jatkossa, Voima sanoo.

Palkkaohjelman jatkuminen tärkeimpiä tavoitteita

Jyty edustaa laajasti jäsenistöä kunnissa ja hyvinvointialueilla. Kunta-alan jäsenissä mitattuna liitto on STTK:n suurin. Jytyllä on merkittävä rooli tulevissa työehtosopimusneuvotteluissa.

– Kuntiin ja hyvinvointialueille vuonna 2022 solmittu palkkaohjelma on ollut keskeisin tekijä siinä, että palkkatasa-arvossa on ylipäätään edistytty. Jytylle palkkaohjelman jatkuminen on luonnollisesti erittäin tärkeää, mutta ihmettelen suuresti, ettei sen arvoa ymmärretä yhteiskunnassa laajemminkin. Palkkatasa-arvo on kuitenkin yhteinen tavoitteemme, Voima korostaa.

Voima muistuttaa myös työntekijöiden ostovoiman heikentymisestä voimakkaan hintojen nousun ja inflaation myötä.

– Ruuan ja muiden perushyödykkeiden hinnat ovat nousseet parin viime vuoden aikana voimakkaasti, mikä on heikentänyt erityisesti matalapalkkaisten työntekijöiden ostovoimaa. Siksi palkankorotuksissa olisi huolehdittava erityisesti matalampien palkkojen korottamisesta, Voima painottaa.

Voima ennustaa vientimallilain tuovan neuvottelukierrokseen jännitteitä.

– Viime kierroksella sovittelulautakunta avitti merkittävästi ratkaisun syntymistä. Nyt maan hallitus haluaa vientimallilailla rapauttaa koko sovitteluinstituution. Se on äärimmäisen lyhytnäköinen toimenpide, joka johtaa vain työrauhahäiriöihin ja riitojen pitkittymisiin, Voima sanoo.

Ammattiliitto Jytyn liittovaltuusto kokoontuu järjestäytymis- ja syyskokoukseensa Helsingissä 27.–28.11.2024.

Jonna Voima

Ammattiliitto Jytyn puheenjohtaja 2020–

Ennen puheenjohtajuutta toiminut Jytyssä johtavana työmarkkinalakimiehenä

Koulutus oikeustieteen kandidaatti ja varatuomari

Asuu Porvoossa

