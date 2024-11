Mikkelin uusi Saunaravintola KAIHU tarjoaa ainutlaatuisia elämyksiä veden päällä

KAIHU sijaitsee Mikkelin keskustan tuntumassa Mikkelipuistossa. Saunaravintolan nimi juontaa juurensa läheisestä paikannimistöstä. Paikalliset tuntevat parhaiten Kaihunharjun suositun uimarannan.

– Saunaravintolan suunnittelun lähtökohtina olivat muun muassa suomalaisuus, rauha, yhteys luontoon ja veden läheisyys. Mikkelipuisto on luonteva sijainti ainutlaatuiselle rakennukselle, joka on suomalaista puuta ja istuu saumattomasti ympäröivään maisemaan, kertoo hankkeesta vastaava kehityspäällikkö Annukka Johansson-Nurmi Osuuskauppa Suur-Savosta.

KAIHU palvelee asiakkaita ympäri vuoden ja on vapaasti varattavissa oleva yleinen sauna. Varaus on tehtävä ja maksettava aina etukäteen, jotta käytössä on pukukaappi ja laudepaikka. Naisille ja miehille on erilliset pukeutumis- ja peseytymistilat, kun taas saunat ovat yhteiskäyttöisiä ”uimapukusaunoja”. Alakerran tunnelmallinen loungebaari palvelee saunojia ympärivuotisesti. Kesäkaudella kattoterassi on kaikille avoin ja sinne pääsee vapaasti myös ilman saunavarausta. Kaikki tilat ovat varattavissa myös yksityiskäyttöön.

– Juotavaa ja pientä syötävää on aina tarjolla, kesäisin kattoterassilla on hieman monipuolisempi ruokatarjonta. Kattoterassille on suunnitteilla myös ohjelmaa sekä teemailtoja mutta siihen palaamme kesän lähestyessä, Johansson-Nurmi jatkaa.

Vastuullista suomalaista puurakentamista

KAIHU edustaa täysin suomalaista puurakentamisen osaamista. Kokonaisuuden pääsuunnittelija ja -toteuttaja on kuopiolainen Panko Concept, joka on erikoistunut massiivipuisiin saunarakennuksiin erityisesti kelluvina toteutuksina. Urakointia ja alihankintaa on tehnyt suomalainen kumppaniverkosto, jossa on myös eteläsavolaisia toimijoita.

– Rakennuksen runko-osat ovat kainuulaista CLT- eli ristiinliimattua massiivipuuta, joka on vastuullisesti kasvatettua ja sertifioitua. Suomalaista puuta on käytetty kokonaisvaltaisesti myös kaikissa pinnoissa sekä kalusteissa. Kiintokalusteissa on käytetty lisäksi esimerkiksi paperikomposiittitasoja, joka on valmistettu 100-prosenttisesti kierrätetystä paperista, Panko Conceptin toimitusjohtaja Minna Sutinen kuvailee.

Kestävä ja ekologinen rakentaminen on keskeinen osa Panko Conceptin filosofiaa. CLT-rakentaminen mahdollistaa elementtien valmistamisen tehtaalla, jolloin itse paikan päällä rakentamisen työaika on lyhyt ja ympäristövaikutukset pienet. Myös rakennusjätettä syntyy olennaisesti vähemmän. Suunnittelussa koko rakennuksen elinkaari mietitään kestävyyden näkökulmasta aina materiaalien uudelleenkäyttöä myöten.

Vastuullisuus on huomioitu myös päivittäisessä toiminnassa. Esimerkiksi siivouksessa käytetään ekologista kuivahöyrypuhdistusmenetelmää, jota on jo aiemmin pilotoitu menestyksekkäästi Original Sokos Hotel Vaakuna Mikkelissä. Tiloissa on myös Osuuskauppa Suur-Savon oma Saimaa H2O -vesikonsepti sekä Pure Crusher -tölkinlitistin, jotka molemmat säästävät kuljetus- ja varastointitarvetta. Myös muovijätteen määrä vähentyy merkittävästi, mikä pienentää hiilijalanjälkeä.

Nostetta Mikkelin seudun matkailuun

– Saunaravintola on kiinnostanut etukäteen todella paljon. Ihmiset ovat kyselleet jatkuvasti, milloin sauna aukeaa. Sanoisin, että KAIHU on tämän alueen merkittävimpiä matkailutekoja vuosiin, Osuuskauppa Suur-Savon matkailu- ja ravitsemiskaupan toimialajohtaja Kai Nurmi iloitsee.

KAIHU on luonteva osa Mikkelipuiston alueen sekä palvelutarjonnan kokonaisvaltaista kehittämistä. Puisto sai vuonna 2024 kansainvälisen Green Flag Award -tunnustuksen, jolla palkitaan merkittäviä viheralueita. Mikkelipuistossa sijaitsevalla Ravintola Greenerillä on puolestaan Green Key -tunnus, joka on kansainvälinen matkailualan vastuullisuussertifikaatti. Puistoalueen mallipuutarhat, oleskelualueet, Ravintola Greeneri ja nyt Saunaravintola KAIHU muodostavat yhdessä kiehtovan kokonaisuuden, jonka houkuttelevuutta lisäävät kesän monipuoliset tapahtumat.

Osuuskauppa Suur-Savo on investoinut muutenkin merkittävästi sekä Mikkelin että koko Etelä-Savon matkailun ja vapaa-ajan vieton puitteiden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Viimeaikaisten ravintola- ja hotelliuudistuksien sekä tapahtumatarjonnan kehittämisen ohella merkittäviä satsauksia ovat viitostien varren ABC-liikennemyymälöiden suurteholatauspaikat Kuortissa, Pitkäjärvellä ja Juvalla.

Saunaravintola Kaihu