Vuoden jäsenyritykseksi Tornion Panimo ja Vuoden kauppakamarilaiseksi Riitta Rissanen

Vuoden kauppakamarilaiseksi valittiin Lapin ammattikorkeakoulun Oy:n toimitusjohtaja Riitta Rissanen. Rissanen on toiminut kauppakamarin hallituksen varapuheenjohtajana.

Rissanen on virkatehtävässään edistänyt Lapin ammattikorkeakoulun ja elinkeinoelämän yhteistyötä esimerkillisellä tavalla. Lapin ammattikorkeakoulun kumppanuussopimukset sekä Karvin myöntämä Excellence-laatuleima ovat oivia esimerkkejä Rissasen johdolla tehdystä elinkeinoyhteistyöstä.

Vuoden jäsenyrityksen palkinto ojennettiin Tornion Panimo Oy:lle. Palkinnon vastaanotti hallintopäällikkö Anu Salonen.

Lapin kauppakamari valitsi Tornion panimon vuoden jäsenyritykseksi, koska yhtiö on edistänyt Lapin brändillistä kehittymistä ja tuonut esille Lapin elintarviketeollisuuden historiaa. Tornion panimon Lapland Original Lager on kerännyt myös kansainvälistä tunnustusta. Yhtiön toimitusjohtaja Kaj Kostiander on aktiivinen kauppa- ja palveluvaliokunnan jäsen.

Lisäksi viidelle luottamushenkilölle annettiin viiden vuoden ansiomerkit. Pronssinen ansiomerkki myönnetään tunnustuksena viisi vuotta jatkuneesta ansioituneesta ja sitoutuneesta työstä Lapin kauppakamarin hyväksi.

Ansiomerkin saivat LP Lakkapää Oy:n toimitusjohtaja Jukka Lakkapää, Santapark Oy:n hallituksen puheenjohtaja Ilkka Länkinen, Pohjaset Oy:n myyntijohtaja Raimo Pohjanen, BRP Finland Oy:n Commercial director Valto Ristimella ja Metsä Group Oy:n tehtaanjohtaja Tomi Seppä.

Lapin kauppakamarin hallitukseen pieniä muutoksia

Syyskokouksessa Lapin kauppakamarin hallituksen jäseneksi valittiin vähittäiskaupan toimialajohtaja ja HR-johtaja Mari Vartiainen Koillismaan osuuskaupasta. Varapuheenjohtajaksi tuli Pohjolan Osuuspankin varatoimitusjohtaja Mikko Kokkonen. Lapland Hotelsin toimitusjohtaja Ari Vuorentausta jatkaa hallituksen puheenjohtajana.

Vuoden 2025 toiminnan painopisteiksi valittiin pohjoisten investointien edistäminen, osaavan työvoiman kiinnittäminen sekä pohjoisen sijainnin hyödyntäminen elinkeinoelämän kasvulle.

“Lapin kauppakamarin tavoitteena on luoda kestävää kasvua pohjoisesta. Vuonna 2025 toimintamme tulee näkymään esimerkiksi vaikuttamisessa kuntien suhtautumisessa investointeihin, osaavan työvoiman saatavuuden edistämiseksi sekä siihen, että Lappi hyödyntää asemansa geopolitiikan polttopisteessä täysimääräisesti”, summaa kauppakamarin toimitusjohtaja Liisa Ansala.

Kauppakamarin hallitus teki myös syyskokouksessa valinnat kauppakamarin kuuden valiokunnan puheenjohtajista ja jäsenistä. Kaivosvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Geovisor Oy:n toimitusjohtaja Pekka Kantia, liikenne- ja logistiikkavaliokunnan puheenjohtajaksi Metsä Fibren logistiikkapäällikkö Timo Luoma, matkailuvaliokunnan puheenjohtajaksi Harriniva Oy:n toimitusjohtaja Hanna-Mari Talvensaari, teollisuusvaliokunnan puheenjohtajaksi Tormets Oy:n hallituksen puheenjohtaja Kari Rantamaa, rakennusvaliokunnan puheenjohtajaksi Vastuuremontti Oy:n toimitusjohtaja Niko Harmanen sekä kauppa- ja palveluvaliokunnan puheenjohtajaksi Revontulen kauppakeskuspäällikkö Tiia Huikuri.

Lapin kauppakamarin hallitus 2025

toimitusjohtaja Ari Vuorentausta, Lapland Hotels Oy, pj

toimitusjohtaja Noora Ahola, Mawson Oy, vpj

toimitusjohtaja Mika Haapala, Outokumpu Stainless Oy, vpj

varatoimitusjohtaja Mikko Kokkonen, Pohjola Osuuspankki, vpj

hallituksen jäsen Maarit Aho, Sava-Group Oy

kunnanjohtaja Laura Enbuska-Mäki, Muonion kunta

henkilöstöpäällikkö Mari Kumpu, BRP Finland

toimitusjohtaja Jani Lösönen, Agnico Eagle Finland Oy

toimitusjohtaja Sakke Rantala, Torniolaakson sähkö

toimitusjohtaja Yrjö Trög, Norrhydro Group Oyj

vähittäiskaupan toimialajohtaja & HR-johtaja Mari Vartiainen, Koillismaan Osuuskauppa