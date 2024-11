Kokemäenjoen tulvatilanne jatkuu vaikeana erityisesti Huittisissa ja iso virtaama tulee jatkumaan pitkälle eteenpäin (Varsinais-Suomi, Satakunta ja Pirkanmaa)

Kokemäenjoen ja sen sivujokien tulvatilanne on kehittynyt alkuviikon aikana selvästi pahemmaksi, kuin ennen tulvan alkua ennustettiin. Kokemäenjoen keskiosan sivujokien (Loimijoki, Punkalaitumenjoki, Sammunjoki ja Kauvatsanjoki) yhteenlasketun virtaaman ennustettiin olevan huipussaan reilut 300 kuutiota sekunnissa, mutta se nousi todellisuudessa noin 500 kuutioon sekunnissa, jossa se on tällä hetkellä. Tämän vuoksi Pirkanmaan järvien juoksutuksia on jouduttu voimakkaasti rajoittamaan Huittisten isojen tulvavahinkojen välttämiseksi. Tämä on aiheuttanut sen, että säännösteltyjen järvien vedenkorkeudet ovat nousseet voimakkaasti ja osalla pakollinen yläraja on jo hieman ylittynyt. Niistä joudutaan juoksutusta lisäämään tämän päivän aikana. Loimijoen ja muiden sivujokien virtaama on onneksi kääntymässä tänään laskuun, mikä osaltaan tasoittaa juoksutusten suurentamista. Riskinä kuitenkin on, että vedenkorkeus Huittisten alavalla alueella nousee vielä hieman ja voi aiheuttaa vahinkoja joillekin kiinteistöille. Monia tieosuuksia ja laajoja peltoalueita on jo nyt alueella tulvan vallassa.