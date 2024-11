Kirjailija Judith Mok on kuollut

Mok julkaisi kirjallisen uransa aikana neljä runokokoelmaa ja neljä romaania, joista viimeiseksi jäi vuonna 2022 ilmestynyt The State of Dark (The Lilliput Press). Aviador Kustannus julkaisi teoksen suomeksi syyskuussa 2024 nimellä Pimeän valtakunta. Romaani kuvaa holokaustista selvinneiden jälkeläisten tuntoja uudesta näkökulmasta koskettavalla, myös tulevaisuuteen kurkottavalla tavalla. Romaani myös valottaa hienolla tavalla kulttuurin ja taiteiden merkitystä tässä selviytymistaistelussa. Pimeän valtakunta on maaliskuussa edesmenneen Pentti Saaritsan viimeinen suomennostyö.

Pimeän valtakunta -romaani on vahvasti elämäkerrallinen, sillä Mokin vanhemmat selvisivät holokaustista. Isä Maurits Mok kuului Hollannin johtaviin runoilijoihin, ja äiti Riemke Timmermans oli laulaja ja kolumnisti. Hänen isoisänsä otti asiakseen muun muassa tehdä 1900-luvun alun johtavan sinfonikon Gustav Mahlerin teoksia tunnetuksi Hollannissa ja muualla läntisessä Euroopassa. Oopperalaulajana työskennellyt Judith Mok jatkoi täten sukunsa perinteitä kirjailijana ja kulttuurin edistäjänä.

Aviador Kustannus kunnioittaa kirjailijan muistoa ja ottaa osaa läheisten suruun.