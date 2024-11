SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tuppuraisen puhe vaihtoehtobudjettien käsittelyssä

Muutokset puhuttaessa mahdollisia

Arvoisa puhemies!

Vaaleilla on vaikutusta, poliittisilla valinnoilla on seurauksensa. Kuluvalle vaalikaudelle kokoomus ja perussuomalaiset olivat päättäneet kääntää Suomen jyrkkään oikeistosuuntaan.

Orpon-Purran hallituksessa päätettiin irrottaa Suomen työmarkkinat pohjoismaisesta mallista. Valtiontalouden tasapainottamisessa maksajiksi pantiin heikompiosaiset. Kulttuurista ja kehitysyhteistyöstä päätettiin leikata laitaoikeiston ideologisten oppien mukaan. Naisvaltaisten alojen työntekijöitä hallitus sysää kohti pysyvää palkkakuoppaa.

Näitä päätöksiä perusteltiin hallituksen tärkeimmän lupauksen täyttämisellä: velaksi elämisen oli määrä loppua ja hallituksen toimien piti luoda 100 000 uutta työpaikkaa.

Arvoisa puhemies!

Vaalikauden puolivälin lähestyessä on jo selvää, että hallituksen tavoitteet eivät toteudu. Valtion velka kasvaa tällä kaudella nopeammin kuin pandemian ja Ukrainan sodan puhkeamisen aikana. Työllisyyskehitys on menossa päinvastaiseen suuntaan kuin tavoite: sadantuhannen uuden työpaikan sijaan on menetetty 50 000 työllistä.

Suomen talouskasvu on Euroopan ja maailman heikoimpien joukossa. Vertailu muihin samankaltaisiin maihin vahvistaa sen, että heikko kehitys on nimenomaan tämän hallituksen ja sen talouspolitiikan syytä, ei ulkoisten olosuhteiden aiheuttamaa.

Hallituksen jyrkkä oikeistopolitiikka on yhteiskunnallinen koe, joka on epäonnistumassa. Hallituksen kylmä asenne heikompiosaisia kohtaan ei ole vaihtokauppa, joka vie uhrauksilla ja kovilla toimilla talouden kasvuun. Hallituksen politiikka tuottaa heikkoja tuloksia myös ja varsinkin taloudessa. Kyseessä on vahvasti ideologinen valinta, ei yhteisen kansantaloutemme tulevaisuuden turvaamista.

Arvoisa puhemies!

Suomi tarvitsee suunnanmuutoksen. Sosialidemokraattien vaihtoehto kääntäisi talouden suunnan kohti kasvua ja oikeudenmukaisuutta. Sosialidemokraattien vaihtoehto parantaa suomalaisten arjen palveluita, vahvistaa kasvua keventämällä pieni- ja keskituloisten verotusta, kohtuullistaa hallituksen epäoikeudenmukaisia leikkauksia ja tasapainottaa taloutta yhtä paljon kuin hallituksen talousarviossa.

Vaihtoehdossamme yhdeksän suomalaista kymmenestä voittaa verrattuna hallituksen esitykseen.

SDP försvarar de offentliga tjänster för finländarna, stärker tillväxten genom att sänka skatten för låg- och medelinkomsttagare, och balanserar ekonomin lika mycket som regeringen gör i sitt budgetförslag.

SDP skulle balansera ekonomin på ett mer rättvist sätt än regeringen, för i vårt alternativ skulle fler än nio finländare av tio vinna jämfört med nuläget.

Vaihtoehtobudjettimme on tarkkaan ja huolellisesti laadittu:

Se perustuu realistisiin oletuksiin esitettyjen toimien vaikutuksesta.

Se esittää uskottavan vaihtoehdon julkisen velan kasvun hillitsemiseksi.

SDP:n vaihtoehdossa työn verotusta kevennettäisiin pieni- ja keskituloisilla. Se sekä lisäisi työvoiman tarjontaa että parantaisi kotimaista kulutuskysyntää ja ostovoimaa. Talouden tasapainolle välttämättömät veronkorotukset toteutettaisiin siten, että niiden vaikutukset työn ja yrittämisen kannusteisiin olisivat kohtuullisia.

Esimerkiksi osinkoverotuksen oikeudenmukainen korjaaminen listaamattomissa yrityksissä ei vaikuttaisi uusiin, kasvaviin yrityksiin. Se vaikuttaisi voitonjakoon vanhoissa, vakavaraisissa yrityksissä.

Myös muutoin pääoman verotusta tarkistettaisiin voitonjaon osalta, ei kasvun ja työllisyyden luomisen osalta. Arvonlisäverotuksen huojennukset helpottaisivat alkuvaiheessa olevien ja pienyrittäjien asemaa.

Ehdotetuissa säästöissä yhdistetään hyvää talouspoliittista harkintaa ja yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta. Yritystukien karsimisella saataisiin merkittävästi säästöjä, ja esimerkiksi teollisuuden energian hinta pysyisi edelleen kilpailukykyisenä.

Säästötoimemme eivät vaaranna kasvun edellytyksiä. Niiden vastapainoksi ohjelmassa esitetään myös lisäpanostuksia.

Meille terve, hyvinvoiva ihminen on paitsi itseisarvo, myös talouden kehityksen perustekijä. Me haluamme turvata hoitotakuun ja sen myötä ihmisten nopean hoitoon pääsyn.

Toisin kuin oikeistohallitus, me näemme, että panostukset koulutukseen eivät ole pelkästään menoja, ne ovat investointeja työn tuottavuuteen. Eikä kulttuuri ole luksusta. Kulttuuri on elinvoimaa, suomalaista sisältöä.

On tehtävä työtä, jotta talouden vihreä siirtymä toteutuu ja satojen miljardien investointisuunnitelmat muuttuvat tuottaviksi työpaikoiksi. Suomen on oltava vihreän siirtymän voittaja ja osaaja. Voittaa voi vain uudistuksen etujoukoissa.

Sekä tutkittu tieto että havainnot kasvuyritysten riskinottohalusta viittaavat siihen, että ankealta näyttävän pinnan alla meillä olisi edellytykset uuteen, kestävään kasvuun.

Arvoisa puhemies!

Talouspolitiikassa on kysymys myös maan turvallisuudesta. Päätöksiä, joita tehdään kansakunnan yhteisten varojen käytöstä, arvioidaan niiden oikeudenmukaisuuden perusteella. Sama koskee myös varojen keräämistä, verotuksen oikeudenmukaisuutta. Jotta olemme varautuneet maatamme ja koko Eurooppaa kohtaaviin turvallisuusuhkiin, tarvitsemme yhteiskuntasopimusta myös taloudellisten taakkojen jakamisesta.

Suomalaisten on voitava kokea, että tätä maata rakennetaan kaikille, ei vain harvoille. Kyse on oikeudenmukaisuudesta, mutta myös kokonaisturvallisuudesta.

Orpon- Purran hallitus on pitänyt Suomen äkkikäännöstä oikealle tavoitteena itsessään, tuloksista piittaamatta. Kansalaisilla on kuitenkin oikeus tehdä arvionsa siitä, kuinka hyvin maata on johdettu: onko luvattuja tuloksia saavutettu tai ovatko ne näköpiirissä.

Tulostaulu on pettämätön.

Oikeistohallitus vie Suomea väärään suuntaan. Se tekee Suomesta huonomman maan elää. Kaiken synkän keskellä ihmiset kaipaavat näkymää paremmasta huomisesta.

On aika tehdä suunnanmuutos. On aika palauttaa luottamus palveluihin, siihen että hoitoon pääsee. On aika palauttaa luottamus talouteen, siihen että ihmiset tulevat toimeen ja että Suomi nousee.

On aika rakentaa jälleen valoisampaa tulevaisuutta. Det är dags att genomföra en kursändring.