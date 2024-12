Rajapalojen kulta-kobolttikaivoshankkeen YVA-ohjelma herätti kiinnostusta

Useissa yhteysviranomaiselle toimitetuissa mielipiteissä vastustettiin Rajapalojen kulta-kobolttikaivoshankkeen toteuttamista sen ihmisille ja luonnolle aiheuttamien haittojen vuoksi. Huolta kannettiin erityisesti hankkeen mahdollisista kielteisistä melu-, valo- ja pölyvaikutuksista sekä purkuvesien vaikutuksista vesistöön. Huolta herätti myös mahdollisten raskasmetallien, uraanin ja ksantaattien lisääntyminen hankealueen ympäristössä. Hankekuvausta pidettiin liian yleispiirteisenä. Yhteysviranomainen on ottanut huomioon ympäristövaikutusten arvioinnin kohdentamisessa Mawson Oy:n esittämän lisäksi myös saadut viranomais- ja asiantuntijalausunnot sekä mielipiteet.

Yhteysviranomainen on lausunnossaan edellyttänyt ottamaan huomioon hankkeen suunnittelussa muun muassa vaikutukset Mustiaapa-Kaattasjärven Natura 2000 -alueen suojeluperusteisiin, uraanin ympäristövaikutukset sekä vesienhallinnan järjestelyt ja poikkeustilanteet. Lisäksi YVA-ohjelmalausunnossa edellytetään muun muassa selkeyttämään, täydentämään ja tarkentamaan hankekuvausta sekä kiinnittämään huomiota sosiaalisten vaikutusten arviointiin.

YVA-menettelyssä ei myönnetä lupaa hankkeen toteuttamiseen

Yhteysviranomaisen lausunnon jälkeen hanke etenee varsinaiseen ympäristövaikutusten arviointiin. Hankkeesta vastaava Mawson Oy kokoaa ympäristövaikutusten arvioinnin tulokset YVA-selostukseksi, joka arviointiohjelman tapaan tulee valmistuttuaan yleisesti nähtäville lausuntojen ja mielipiteiden esittämistä varten. Yhteysviranomainen tarkistaa YVA-selostuksen riittävyyden ja laadun ja antaa perustellun päätelmän hankkeen merkittävistä vaikutuksista.

YVA-menettelyssä ei myönnetä lupaa hankkeen toteuttamiselle, vaan sen tarkoituksena on lisätä kaikkien tiedon saantia, arvioida ympäristövaikutuksia mm. vertailemalla hankkeen kohtuullisia vaihtoehtoja sekä etsimällä haittoja lieventäviä keinoja. YVA-menettely on edellytys muun muassa kaivoshankkeen lupien saamiselle.

Mawson Oy suunnittelee kulta-kobolttikaivosta Ylitorniolle ja Rovaniemelle

Hanke koostuu viidestä maanalaisesta louhoksesta. Kaivoksen toiminta käsittää malmin louhinnan maanalaisesta kaivoksesta sekä maan päällä tapahtuvan malmin rikastuksen, kaivannaisjätteen läjityksen ja muut toiminnot. Toiminta on suunniteltu aloitettavan 2030-luvulla. Kaivoksen toiminta-aika on noin 10 vuotta. Kaivoksella tarvittavaa raakavettä hankitaan lähtökohtaisesti pohjavedestä. Hankkeessa tarkastellaan vesien johtamista Kemijokeen Muurolan pohjois- tai eteläpuolelle. Pohjoisen putkilinjausvaihtoehdon pituus on 23 km ja eteläisen 21 km. Lisäksi tarkastellaan mahdollisuutta kunnalliseen jätevedenkäsittelyyn Rovaniemellä. Purkuputki asennetaan 1–3 metrin syvyyteen. Hankkeen tarvitsema 110 kV:n voimajohto rakennetaan osittain maan alle purkuputken yhteyteen ja osittain maanpäällisenä ilmajohtona. Pohjoinen voimajohtovaihtoehto liitetään kantaverkkoon Valajaskoskella ja eteläinen vaihtoehto Petäjäskoskella.

Yhteysviranomaisen lausunto YVA-ohjelmasta on luettavissa osoitteessa: www.ymparisto.fi/rajapalojenkaivos-YVA