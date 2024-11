Vihreiden Mikkonen: Politiikka on lopulta arvovalintoja – “Leikkaukset palveluista ja vähävaraisilta eivät ole välttämättömiä”

Vihreiden vaihtoehtobudjetissa julkista taloutta sopeutetaan saman verran kuin hallitus tekee, mutta oikeudenmukaisemmin.

– Peruisimme vahingolliset leikkaukset koulutukseen, terveydenhuoltoon ja sosiaaliturvaan sekä kulttuuriin. Taloutta vahvistaisimme vihreällä verouudistuksella, jolla siirrämme verotuksen painopisteen työn ja yrittämisen verotuksesta haittojen verottamiseen ja keventäisimme verotusta hallitus enemmän pieni- ja keskitulosilta, Mikkonen listasi.

Mikkonen nosti puheessaan esiin huolen ilmastosta. Useiden arvioiden mukaan kuluva vuosi tulee olemaan mittaushistorian kuumin ja kriittinen 1,5 asteen raja on jo rikkoutumassa. Uutisia kuivuneista joista, sulavista jäätiköistä, hirmumyrskyistä, rankkasateista ja tulvista, jopa kriittisten merivirtojen kääntymisestä, saadaan lukea jatkuvasti.

– Tarvitsemme kiireellisesti lisää ilmastotekoja. Orpon hallitus on jäämässä historiaan sillä, että se on maamme ensimmäinen hallitus, joka tietoisesti omilla päätöksillään lisää päästöjä tässä hetkessä. Vihreät leikkaisi yritysten fossiilitukia ja peruisi fossiilisten tuontipolttoaineiden sekä suuripäästöisten autojen veroalet, Mikkonen totesi.

– Ilmastokriisin rinnalla luonnon monimuotoisuus hupenee uhkaavasti, ja silti nykyinen hallitus on toteuttanut historian suurimmat vähennykset luonnonsuojelun ja vesien suojelun rahoitukseen. Me Vihreät lisäisimme rahoitusta luonnon ja vesiensuojeluun kaikkiaan 210 miljoonalla eurolla. Lisäksi suojelisimme valtion vanhoja metsiä kymmenkertaisen määrän Orpon hallituksen esittämään verrattuna, Mikkonen jatkoi.

Mikkonen muistutti, että politiikka on lopulta arvovalintoja. Vihreiden valinta on taata hyvä arki jokaiselle ja varmistaa, että se on mahdollinen myös tuleville sukupolville

– Hyvä hallitus. Te väitätte, että nyt tehtävät leikkaukset ovat välttämättömiä. Eivät ne ole. Valtiontaloutta on mahdollista sopeuttaa monin eri keinoin. Vihreiden vaihtoehto osoittaa, että hallituksen kurjistavalle politiikalla on vaihtoehto. Vaihtoehto, joka luo toivoa. Vaihtoehto, joka lisää ihmisten ja luonnon hyvinvointia, Mikkonen päätti.

